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"Люди переживают тяжелые времена": Путин обратился к Правительству России

"Люди переживают тяжелые времена": Путин обратился к Правительству России

Фото: pravmir.ru

Президент России Владимир Путин поблагодарил Правительство РФ за работу в 2022 году, отметив, что ни один негативный прогноз врагов страны на 2022 год не сбылся. И в этом есть, безусловно, и заслуга членов правительства РФ.

"Ничего из того, что нам наш противник предрекал, не произошло. И сделано это благодаря, конечно, прежде всего, гражданам России, их собранности, всей нашей собранности и готовности к вызовам, готовности к работе в сложных условиях. Но не в последнюю очередь это результат работы правительства", — сказал Путин.

Он добавил, что в ближайшее время необходимо добиться суверенного развития, несмотря на внешнее давление, пишет РИА Новости.
Президент также затронул тему новых субъектов федерации. Он подчеркнул, что правительство и регионы должны максимально согласованно отработать детали программы развития этих территорий. По словам главы государства, примерно к 2030 году они должны выйти на общероссийский уровень по состоянию инфраструктуры, уровню социальных услуг и другим параметрам качества жизни.

"Уже сейчас нужно ставить конкретные цели и постепенно шаг за шагом добиваться их, добиваться их решения, именно этого ждут люди, которые действительно переживают тяжелые времена и хотят видеть изменения к лучшему", — сказал Путин.

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