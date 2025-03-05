Люди лишились дара речи: во всех вагонах теперь полностью запретили — РЖД вводит новые правила для пассажиров

Российские железные дороги вводят обновления, направленные на повышение комфорта и безопасности пассажиров. Ознакомьтесь с последними изменениями, чтобы сделать ваши поездки удобнее и приятнее.

Основные новшества:

Оптимизация пространства: Пассажиры верхних полок теперь смогут использовать нижние полки для приема пищи в определенные часы, что позволит сделать путешествие более комфортным.

Тишина и покой: Введен запрет на громкое прослушивание музыки и шумные онлайн-занятия, чтобы не мешать другим пассажирам.

Повышение качества обслуживания: В вагонах обновят системы питания, появится возможность индивидуального контроля климата, увеличится количество розеток для зарядки, а также внедрена современная система оповещений.

Рекомендации для пассажиров:

График для приема пищи: Ознакомьтесь с временем, когда можно использовать нижние полки для еды, чтобы удобно организовать свой обед.

Не забывайте наушники и зарядные устройства: Возьмите с собой наушники для снижения шума и портативные зарядные устройства для ваших гаджетов.

Взаимное уважение: Соблюдайте тишину и уважение к другим пассажирам, чтобы создать комфортную атмосферу для всех.

Кроме того, РЖД планирует расширять сеть высокоскоростных железных дорог, модернизировать подвижной состав с учетом экологических стандартов и внедрить современные системы безопасности. Эти изменения сделают путешествия на поездах еще более удобными и безопасными, сообщает progorodsamara.ru.