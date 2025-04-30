Люди купаются в мазуте: что происходит на пляжах Анапы в апреле 2025

Апрельская Анапа встречает первых купальщиков — и мазутные пятна. Как туристы игнорируют риски ради мгновений лета.

Весна по-черноморски: купаются — несмотря на всё

Блогер «Зоркий» рассказал о поездке в Анапу в апреле. Несмотря на переменчивую погоду, 19 апреля в городе было по-летнему тепло — солнце, пляжи, отдыхающие. Уже в этот день на галечных и песчаных пляжах появились первые купальщики.

Удивительно, но многие пришли с детьми. Запрещающих знаков — нет, а потому люди считают, что всё в порядке. Но, как оказалось, всё совсем не в порядке.

Мазут на гальке, мостиках и... в песке

Блогер спустился на пляж санатория «Малая бухта». Вода прозрачная, галька крупная, но уже в 15 метрах от берега — чёрные мазутные пятна. Они видны на камнях, а иногда — прямо в воде. То же — на пляже пансионата «Высокий берег»: мазут обнаружен на мостиках и ступеньках, хотя люди продолжают загорать и купаться.

Особенно опасен песчаный центр Анапы. Пляж кажется чистым, но если потереть песок в руках — на коже остаются чёрные следы. В воде — густые мазутные сгустки, которые прилипают к телу.

Очистка идёт, но мазут возвращается

На пляжах видны меры защиты: сетки, холмы, канаты с мешками, которые должны ловить мазут. Но он всё равно просачивается на берег. Выловленная пластиковая бутылка оказалась полностью покрыта чёрной липкой массой.

На пирсе — следы недавних работ, ковш и шланги. Проход закрыт, но отдыхающие всё равно проходят. Центральный пляж организован с качелями, сценой и теневыми зонами — выглядит красиво, но на фоне загрязнения контраст особенно разительный.

Альтернатива морю: куда пойти?

Анапа остаётся уютным городом с природными ландшафтами, парками, набережными и благоустроенными скверами. Прогулки, бассейны и культурные маршруты — хорошая альтернатива пляжу, пока ситуация не изменится.

Но, как показывает практика, наших туристов не остановит даже мазут. Иронично, но справедливо: «Что не уберут с пляжа — отдыхающие увезут домой на шлёпанцах», сообщает 93.