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Находится на своем месте. Нашел дело всей жизни...

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

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Находится на своем месте. Нашел дело всей жизни. Пожалуй, именно так можно охарактеризовать победителей конкурса профессионального мастерства, который ежегодно проходит между представителями основных трубопроводных профессий «Транснефть – Прикамье». Те, кто показывает высокие результаты, не просто безупречно выполняют свою работу, но и с каждым годом становятся еще более совершенной версией себя.

В атмосфере развития

Михаил Дмитриев – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, в Пермском РНУ АО «Транснефть – Прикамье» трудится с 2016 года. Стабильно становится лучшим в своей профессии на уровне предприятия, а год назад вошел в тройку сильнейших электромонтеров «Транснефти».

От компетенций Михаила напрямую зависит ритмичность транспортировки нефти. Основная работа заключается в поддержании электрооборудования в исправном состоянии: обслуживание электроприводов, ремонт высоковольтного оборудования (двигателей, распределительных устройств и многого другого). Движение потоку нефти задает насос, который питается электроэнергией. Поэтому безотказность электрооборудования равно бесперебойности перекачки.

«В коллектив «Транснефть – Прикамье» влился без малого десять лет назад. С первых же дней меня окружают сплоченные коллеги, которые знают свое дело и помогают друг другу. Создана атмосфера, в которой хочется расти профессионально и постоянно развиваться. Когда сам каждый по себе, ничего не получится», - говорит Михаил.

Для конкурсных заданий за основу берется именно ежедневная работа: умения и навыки, которые в ней применяются. Главное отличие – время. Выполнить их необходимо с гораздо большей скоростью, буквально на пределе своих возможностей. Что, кстати, в реальных условиях Михаил делать не рекомендует – спешка в профессии электромонтера ни к чему.

Верные спутники в дороге к успеху – сильные наставники, которые уже прошли этот путь, становясь победителями состязаний предыдущих лет. Плюс личный интерес и упорство, без них тоже никуда. Впереди конкурс «Транснефти» в Тюмени, а это значит новые эмоции, знакомства, опыт. Как признается Михаил, настрой только вперед, еще выше. До августа предстоит тщательная подготовка и проработка тех моментов, что не досмотрел в прошлом году.

Одна из граней жизни

Еще школьницей Алена решила, что работать будет на крупном предприятии. В школе любила уроки химии, позже, в университете, нравились специализированные дисциплины «Процессы и аппараты химпроизводств», «Технология неорганических веществ», «Органическая химия». В «Транснефть – Прикамье» пришла в 2020 году на должность лаборанта химического анализа испытательной лаборатории нефти. Пришла, как сама признается, за стабильностью в нестабильное время.

Профессия интересна прежде всего тем, что в ней присутствуют различные методы химического анализа – это и работа с приборами, и непосредственно руками. «Глаз-алмаз», «золотые руки». Выражения, вполне применимые к хорошему работнику химической лаборатории. Приходится выполнять много точной, мелкой работы, от которой зависят результат и безопасность производственных процессов. В лаборатории приятная «погода». Коллеги готовы помочь, общение продолжается и вне рабочего времени.

Конкурсы профмастерства для Алены - возможность разнообразить рабочие будни и знакомиться с новыми интересными людьми. В 2024 году заняла второе место, через год уже первое, поэтому сейчас готовится к первому выступлению на уровне «Транснефти». Улучшать предыдущий результат ей помогают практика, многократное повторение и, главное, понимание процессов. «Слепое» заучивание не любит и не практикует.

«Состязание «Лучший по профессии» - лишь одна из граней моей жизни, отношусь к нему легко и это играет мне на руку – помогает справиться с волнением и сконцентрироваться в моменте. Залог успеха в правильном настрое. Когда ты нацелен на результат, появляется мотивация к подготовке. К ней очень важно отнестись ответственно и довести практические действия до автоматизма. Чем больше итераций, тем увереннее и спокойнее себя чувствуешь», - считает лаборант.

Вкладом в профессиональные успехи Алена Хлебникова считает и активный образ жизни, участвуя в корпоративных спартакиадах и спортивных мероприятиях. Любой спортсмен знает, что такое работа на пределе, выносливость и преодоление себя. Все это закаляет характер и дисциплинирует. К тому же, спорт – отличная разрядка для мозга и перезагрузка для нервной системы.

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