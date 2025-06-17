Лучшие марки чая в пакетиках – Роскачество советует, можно смело брать

Роскачество назвали лучшие бренды пакетированного чая: безопасно, вкусно и без пыли

Многие потребители считают, что в пакетированном чае содержатся отходы чайного производства — пыль и мусор. Однако экспертиза Роскачества опровергла эти мифы, проведя проверку 48 марок чая, представленных на российском рынке. Результаты показали, что пакетированный чай может быть не только вкусным, но и безопасным.

Что показала проверка

Пакетированный чай оказался чистым, без мусора, пыли или посторонних включений. Также в нём не было найдено никаких красителей. Быстрое потемнение воды при заваривании объясняется мелкоизмельчёнными чаинками, что ускоряет процесс приготовления, но не влияет на качество.

Топ брендов по версии Роскачества

По итогам лабораторных испытаний, лучшими брендами пакетированного чая были признаны:

Milford

Basilur

Lipton

Greenfield

Dilmah

Brooke Bond

У этих производителей не были выявлены пестициды, и их продукция соответствует строгим стандартам качества.

Интересный факт

Хотя листовой чай традиционно считается более качественным, образцы некоторых брендов в пакетах, таких как Lipton, Greenfield и Ahmad, показали даже лучшие результаты, чем их листовые аналоги.