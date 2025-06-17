Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Лучшие марки чая в пакетиках – Роскачество советует, можно смело брать

Роскачество опровергло мифы о плохом качестве п...

derstandard.at

Подписаться на Дзен.канал

Роскачество назвали лучшие бренды пакетированного чая: безопасно, вкусно и без пыли

Многие потребители считают, что в пакетированном чае содержатся отходы чайного производства — пыль и мусор. Однако экспертиза Роскачества опровергла эти мифы, проведя проверку 48 марок чая, представленных на российском рынке. Результаты показали, что пакетированный чай может быть не только вкусным, но и безопасным.

Что показала проверка

Пакетированный чай оказался чистым, без мусора, пыли или посторонних включений. Также в нём не было найдено никаких красителей. Быстрое потемнение воды при заваривании объясняется мелкоизмельчёнными чаинками, что ускоряет процесс приготовления, но не влияет на качество.

Топ брендов по версии Роскачества

По итогам лабораторных испытаний, лучшими брендами пакетированного чая были признаны:

  • Milford
  • Basilur
  • Lipton
  • Greenfield
  • Dilmah
  • Brooke Bond

У этих производителей не были выявлены пестициды, и их продукция соответствует строгим стандартам качества.

Интересный факт

Хотя листовой чай традиционно считается более качественным, образцы некоторых брендов в пакетах, таких как Lipton, Greenfield и Ahmad, показали даже лучшие результаты, чем их листовые аналоги.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

РТ вновь атаковали БПЛА: один человек погиб

Гид по скидкам Казани

23 часа назад

Пикник по-татарски: как казанцы отдыхают на природе этим летом

плесень в холодильнике как убрать

Не у нас

20 часов назад

Россиянин поделился впечатлениями о ситуации в Израиле

Не у нас

день назад

Власти Германии хотят направить деньги со "спящих" счетов на социальные проекты

демонтаж обоев цена за м2 в Санкт-Петербурге

Не у нас

день назад

Под Воскресенском снимают фильм о колокольном звоне в заброшенном храме

Не у нас

20 часов назад

Яндекс обработал 1,5 млрд звонков с помощью определителя номеров

Новости Татарстана

23 часа назад

Казанцы призваны следить за кемперами, используемыми для запуска БПЛА

Новости Казани

23 часа назад

В Казани исчез памятник Ленину, жители призывают разъяснить его судьбу
Новости Татарстана
22 часа назад

Дожди в Татарстане продлятся до конца недели

До конца недели Татарстан останется под влияние...

Новости Татарстана

11 минут назад

После укусов клещей к медикам пришли 5,9 тыс. человек в Татарстане

Гид по скидкам Казани

23 часа назад

Атмосферные веранды Казани: места для незабываемого отдыха этим летом

Новости Татарстана

16 минут назад

Начальник ГЖИ РТ рассказал, что у жителей республики не текут крыши

Новости Татарстана

16 минут назад

Самолеты в Казань из Уфы и Махачкалы задержаны из-за угрозы атаки БПЛА
На Кировской дамбе в Казани началась установка ...
Новости Казани
23 часа назад

На Кировской дамбе в Казани началась установка шумозащитных конструкций

Новости Татарстана

21 минуту назад

В Балтасинском районе построят санаторий за 2 млрд рублей

Новости Казани

26 минут назад

Татарстан вложил в Голубые озера почти 650 млн

Новости Татарстана

19 часов назад

Многодетные семьи Татарстана получат компенсацию за обучение в СПО
Что убивает бизнес незаметно: три мысленных экс...
Интересное в Казани
4 дня назад

Что убивает бизнес незаметно: три мысленных эксперимента, которые стоит пройти каждому предпринимателю