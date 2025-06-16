Лучшие марки чая в пакетиках – Роскачество рекомендует, можно смело брать
fedsp.com
Роскачество назвали лучшие бренды пакетированного чая: безопасно, вкусно и без пыли
Многие потребители считают, что в пакетированном чае содержатся отходы чайного производства — пыль и мусор. Однако экспертиза Роскачества опровергла это распространённое мнение. Специалисты проверили 48 марок чая, представленных на российском рынке, и представили список лучших брендов, соответствующих строгим стандартам качества.
Что показала проверка
Пакетированный чай, вопреки скептическому мнению, оказался чистым — в нём не нашли ни мусора, ни пыли, ни посторонних включений. Также не выявлено и красителей. Быстрое потемнение воды при заваривании объясняется мелкоизмельчёнными чаинками, что ускоряет процесс приготовления.
Топ брендов по версии Роскачества
По итогам лабораторных испытаний, лучшими были признаны следующие бренды:
- Milford
- Basilur
- Lipton
- Greenfield
- Dilmah
- Brooke Bond
У этих производителей не выявлены пестициды, а качество напитка признано безопасным и соответствующим требованиям.
Интересный факт
Хотя листовой чай традиционно считается более качественным, образцы некоторых брендов в пакетах (например, Lipton, Greenfield и Ahmad) показали даже лучшие результаты, чем их листовые аналоги, сообщает primpress.
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