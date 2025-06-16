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Лучшие марки чая в пакетиках – Роскачество рекомендует, можно смело брать

Роскачество назвало лучшие марки пакетированног...

fedsp.com

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Роскачество назвали лучшие бренды пакетированного чая: безопасно, вкусно и без пыли

Многие потребители считают, что в пакетированном чае содержатся отходы чайного производства — пыль и мусор. Однако экспертиза Роскачества опровергла это распространённое мнение. Специалисты проверили 48 марок чая, представленных на российском рынке, и представили список лучших брендов, соответствующих строгим стандартам качества.

Что показала проверка

Пакетированный чай, вопреки скептическому мнению, оказался чистым — в нём не нашли ни мусора, ни пыли, ни посторонних включений. Также не выявлено и красителей. Быстрое потемнение воды при заваривании объясняется мелкоизмельчёнными чаинками, что ускоряет процесс приготовления.

Топ брендов по версии Роскачества

По итогам лабораторных испытаний, лучшими были признаны следующие бренды:

  • Milford
  • Basilur
  • Lipton
  • Greenfield
  • Dilmah
  • Brooke Bond

У этих производителей не выявлены пестициды, а качество напитка признано безопасным и соответствующим требованиям.

Интересный факт

Хотя листовой чай традиционно считается более качественным, образцы некоторых брендов в пакетах (например, Lipton, Greenfield и Ahmad) показали даже лучшие результаты, чем их листовые аналоги, сообщает primpress.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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