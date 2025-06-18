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Лучшие бренды чая в пакетиках – Роскачество советует, можно смело брать

Роскачество опровергло мифы о низком качестве п...

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Многие потребители считают, что в пакетированном чае содержатся только отходы чайного производства, такие как пыль и мусор.

Однако экспертиза Роскачества развеяла этот миф, проведя проверку 48 марок чая, представленных на российском рынке. Результаты показали, что пакетированный чай может быть не только вкусным, но и безопасным.

Проверка показала, что пакетированный чай оказался чистым, без мусора, пыли и посторонних включений. В нём также не было обнаружено никаких красителей. Быстрое потемнение воды при заваривании объясняется мелкоизмельчёнными чаинками, которые ускоряют процесс приготовления, но не влияют на качество напитка.

По итогам лабораторных испытаний лучшими брендами пакетированного чая были признаны:

  • Milford
  • Basilur
  • Lipton
  • Greenfield
  • Dilmah
  • Brooke Bond

Эти бренды не содержат пестицидов, а их продукция соответствует строгим стандартам качества.

Интересный факт: несмотря на то что листовой чай традиционно считается более качественным, образцы некоторых брендов пакетированного чая, таких как Lipton, Greenfield и Ahmad, показали даже лучшие результаты по сравнению с их листовыми аналогами.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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