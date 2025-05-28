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Лучшее удобрение: успейте залить под кусты малины уже в мае

Агроном Ксения Давыдова раскрывает, как картофе...

kasheloff.ru

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Картофельные очистки как удобрение: секретный способ для богатого урожая малины

Каждый сезон в сельском хозяйстве появляются новые методы улучшения урожая. Специалист Ксения Давыдова предложила необычный способ удобрения кустов малины с помощью картофельных очисток — обычного кухонного отхода, который часто выбрасывают.

Процесс прост: очистки тщательно сушат в духовке, измельчают в блендере до пыли — и получают натуральную «муку». Этим удобрением посыпают почву у корней малины в мае, что помогает растениям лучше подготовиться к цветению и плодоношению.

Такой метод — отличный способ использовать отходы с пользой и повысить урожай ягод летом. Попробуйте совет агронома и удивитесь результатам!

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