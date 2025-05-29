Лучшее удобрение: успейте вылить под кусты малины уже в мае

Картофельные очистки — секретное удобрение для богатого урожая малины

Агроном Ксения Давыдова советует использовать картофельные очистки как натуральное удобрение для малины. Этот простой и экологичный способ помогает повысить урожай и укрепить растения.

Как применять:

Тщательно высушите картофельные очистки в духовке.

Измельчите их в блендере до состояния пудры.

Рассыпьте полученную «муку» вокруг корней малины в мае.

Этот метод помогает кустам лучше подготовиться к цветению и плодоношению, а также эффективно использовать кухонные отходы.