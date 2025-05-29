Лучшее удобрение: успейте вылить под кусты малины уже в мае
2dum.ru
Картофельные очистки — секретное удобрение для богатого урожая малины
Агроном Ксения Давыдова советует использовать картофельные очистки как натуральное удобрение для малины. Этот простой и экологичный способ помогает повысить урожай и укрепить растения.
Как применять:
- Тщательно высушите картофельные очистки в духовке.
- Измельчите их в блендере до состояния пудры.
- Рассыпьте полученную «муку» вокруг корней малины в мае.
Этот метод помогает кустам лучше подготовиться к цветению и плодоношению, а также эффективно использовать кухонные отходы.
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