Лучше такое не выбирать: Роскачество назвало марки молока, где антибиотики и пальмовое масло
dzen.ru
Специалисты проверили ультрапастеризованное молоко, которое считается самым безопасным. Но результаты оказались тревожными: в ряде образцов нашли добавки и признаки нарушений технологии. Вместо качественного продукта покупатели рискуют купить опасную подделку.
Какие марки разочаровали?
По данным Роскачества, несколько брендов провалили проверку. Например, в молоке «Молочный день» нашли антибиотики и подозрительный карамельный вкус — это может говорить о добавках. У продукции «Маслосырзавод Славянский» оказался мыльный привкус, а у «Молока» и «Молочной сказки» — запах кипячения, что тоже может быть признаком нарушения технологии.
Почему дешёвое молоко — повод насторожиться?
Низкая цена часто объясняется просто: производители заменяют молочный жир на растительный, чаще всего пальмовый. Такой продукт уже не считается молоком, даже если внешне выглядит похоже. Растительные жиры нашли и у довольно известных марок: Promilker, «Горошек», «Милушка», «Кошкин дом», «Просто молоко» и «Эконом».
Как не ошибиться при выборе?
Чтобы не попасться на подделку, обращайте внимание на вкус, запах и консистенцию. У настоящего молока не должно быть посторонних привкусов и слишком ярко-белого цвета. Лучше выбирать продукцию известных брендов и внимательно читать состав на упаковке — никаких растительных жиров там быть не должно.
Эксперты советуют не гнаться за акциями: часто за низкой ценой скрывается плохое качество. Ведь хорошее молоко не может стоить дешевле воды, пишет PRIMPRESS.
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