Лучше такое не покупать: Роскачество назвало марки молока, где антибиотики и пальмовое масло

Роскачество выявило нарушения в пастеризованном молоке популярных брендов. В некоторых образцах нашли антибиотики, растительные жиры и посторонние привкусы.

Рассказываем, какие марки не прошли проверку.

Что показало исследование

Роскачество провело новую проверку пастеризованного молока, продающегося в магазинах по всей стране. Результаты оказались тревожными:

В «Молочный день» — следы антибиотиков и карамельный привкус

В «Маслосырзавод Славянский» — мыльный вкус

В «Молоком» и «Молочная сказка» — привкус кипячения

Во всех образцах — примеси растительных жиров, включая пальмовое масло

Марки, получившие ноль баллов

Специалисты не рекомендуют к покупке следующие бренды:

Молочный день

Маслосырзавод Славянский

Молоком

Молочная сказка

Promilker

Горошек

Милушка

Кошкин дом

Просто молоко

Эконом

Почему это опасно

Антибиотики в молоке могут нарушать микрофлору и вызывать аллергию

Пальмовое масло снижает пищевую ценность и может указывать на фальсификацию

Посторонние привкусы — сигнал о нарушениях технологии и недобросовестности производителя

Советы потребителям

Покупайте молоко с коротким сроком хранения

Изучайте состав и маркировку — избегайте неясных формулировок

Ориентируйтесь на бренды, которые прошли независимую проверку качества

Даже привычные бренды могут оказаться под запретом. Проверяйте информацию, следите за рейтингами и не полагайтесь только на красивую упаковку — ваше здоровье зависит от осознанного выбора.