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Лучше такое не покупать: Роскачество назвало марки молока, где антибиотики и пальмовое масло

Роскачество выявило нарушения в пастеризованном...

olx.kz

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Роскачество выявило нарушения в пастеризованном молоке популярных брендов. В некоторых образцах нашли антибиотики, растительные жиры и посторонние привкусы.

Рассказываем, какие марки не прошли проверку.

Что показало исследование

Роскачество провело новую проверку пастеризованного молока, продающегося в магазинах по всей стране. Результаты оказались тревожными:

  • В «Молочный день» — следы антибиотиков и карамельный привкус
  • В «Маслосырзавод Славянский» — мыльный вкус
  • В «Молоком» и «Молочная сказка» — привкус кипячения

Во всех образцах — примеси растительных жиров, включая пальмовое масло

Марки, получившие ноль баллов

Специалисты не рекомендуют к покупке следующие бренды:

  • Молочный день
  • Маслосырзавод Славянский
  • Молоком
  • Молочная сказка
  • Promilker
  • Горошек
  • Милушка
  • Кошкин дом
  • Просто молоко
  • Эконом

Почему это опасно

  • Антибиотики в молоке могут нарушать микрофлору и вызывать аллергию
  • Пальмовое масло снижает пищевую ценность и может указывать на фальсификацию
  • Посторонние привкусы — сигнал о нарушениях технологии и недобросовестности производителя

Советы потребителям

  • Покупайте молоко с коротким сроком хранения
  • Изучайте состав и маркировку — избегайте неясных формулировок
  • Ориентируйтесь на бренды, которые прошли независимую проверку качества

Даже привычные бренды могут оказаться под запретом. Проверяйте информацию, следите за рейтингами и не полагайтесь только на красивую упаковку — ваше здоровье зависит от осознанного выбора.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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