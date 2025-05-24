Лучше такое не покупать: Роскачество назвало марки молока, где антибиотики и пальмовое масло
olx.kz
Роскачество выявило нарушения в пастеризованном молоке популярных брендов. В некоторых образцах нашли антибиотики, растительные жиры и посторонние привкусы.
Рассказываем, какие марки не прошли проверку.
Что показало исследование
Роскачество провело новую проверку пастеризованного молока, продающегося в магазинах по всей стране. Результаты оказались тревожными:
- В «Молочный день» — следы антибиотиков и карамельный привкус
- В «Маслосырзавод Славянский» — мыльный вкус
- В «Молоком» и «Молочная сказка» — привкус кипячения
Во всех образцах — примеси растительных жиров, включая пальмовое масло
Марки, получившие ноль баллов
Специалисты не рекомендуют к покупке следующие бренды:
- Молочный день
- Маслосырзавод Славянский
- Молоком
- Молочная сказка
- Promilker
- Горошек
- Милушка
- Кошкин дом
- Просто молоко
- Эконом
Почему это опасно
- Антибиотики в молоке могут нарушать микрофлору и вызывать аллергию
- Пальмовое масло снижает пищевую ценность и может указывать на фальсификацию
- Посторонние привкусы — сигнал о нарушениях технологии и недобросовестности производителя
Советы потребителям
- Покупайте молоко с коротким сроком хранения
- Изучайте состав и маркировку — избегайте неясных формулировок
- Ориентируйтесь на бренды, которые прошли независимую проверку качества
Даже привычные бренды могут оказаться под запретом. Проверяйте информацию, следите за рейтингами и не полагайтесь только на красивую упаковку — ваше здоровье зависит от осознанного выбора.
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