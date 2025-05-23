Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Лучше такое не брать: Роскачество назвало марки молока, где антибиотики и пальмовое масло

Роскачество выявило молоко с нарушениями: следы...

kp.ru

Подписаться на Дзен.канал

Роскачество опубликовало результаты нового анализа пастеризованного молока, доступного в магазинах по всей России.

Эксперты выявили серьёзные нарушения в продукции ряда популярных брендов. Некоторые марки получили ноль баллов и не рекомендуются к покупке.

Что обнаружили специалисты

В ходе исследования выяснилось:

  • Следы антибиотиков и карамельный привкус в молоке «Молочный день» — возможный признак добавок;
  • Мыльный привкус в продукции «Маслосырзавод Славянский»;
  • Привкус кипячения в «Молоком» и «Молочная сказка»;
  • Растительные жиры, в том числе пальмовое масло, обнаружены во всех проверенных образцах.

Марки, получившие ноль баллов:

  • Молочный день
  • Маслосырзавод Славянский
  • Молоком
  • Молочная сказка
  • Promilker
  • Горошек
  • Милушка
  • Кошкин дом
  • Просто молоко
  • Эконом

Почему это опасно

  • Антибиотики в молоке — риск для здоровья и микрофлоры организма;
  • Растительные жиры снижают питательную ценность продукта, и в некоторых случаях речь идёт о фальсификации;
  • Привкусы и посторонние компоненты — признак нарушения технологии и возможного обмана потребителя.

Что рекомендуют эксперты

  • Изучайте состав на упаковке;
  • Предпочитайте молоко с коротким сроком хранения и прозрачной маркировкой;
  • Ориентируйтесь на продукцию, прошедшую независимую проверку качества, сообщает primpress.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Нас заставляли молчать»: директор школы «СОлНЦе» о масштабах кризиса и борьбе за будущее

Интересное в Казани

46 минут назад

“Перед вами откроются двери”: предприниматель из Казани рассказал, как окружение человека влияет на его успех в жизни и бизнесе

трава воняет клопами

Не у нас

день назад

Советский военный вернулся в РФ к родным после 40 лет пребывания в Афганистане

Интересное в Казани

3 дня назад

Фитнес под открытым небом в Казани: рассказываем, почему тренировки на крыше становятся популярны

символдрама психотерапевт в Москве

Лонгриды

17 часов назад

Закрыл вентиляцию — подписал приговор: как казанцы погибают в обычных квартирах

Не у нас

день назад

Мировой океан повысится на 1,4 м даже при остановке всех выбросов СО2

Новости Казани

день назад

7 казанцев отравились грибами, купленными с рук

Новости Казани

23 часа назад

Mash Iptash: Ребёнка-Маугли нашли в квартире на Волкова

Не у нас

день назад

STT: Учёные создали мощное оружие против рака — суперзаряженные антитела
Новости Татарстана
3 дня назад

В Татарстане мошенники атакуют школьников под видом портала для ЕГЭ

Министр цифрового развития Татарстана Айрат Хай...

Не у нас

23 минуты назад

CNN: США прекращает чеканку монеты, бывшей в обороте более 200 лет

Интересное в Казани

18 часов назад

Готовим как профи: 5 рецептов от казанского кейтеринга, с которыми справится даже новичок

Не у нас

23 минуты назад

Администрация Байдена скрыла побочки COVID-вакцины Pfizer

Не у нас

28 минут назад

Science: одежда привела к развитию болезней 5000 лет назад
В Казани врачи спасли оторванный палец женщины
Новости Казани
14 часов назад

В Казани врачи спасли оторванный палец женщины

Не у нас

28 минут назад

ERL: Учёные США просчитали сценарий ядерной зимы в случае войны с Россией

Новости Казани

15 часов назад

3 мужчин обвиняются в убийстве, совершенном 26 лет назад в Казани

Фестиваль «Нур»

19 часов назад

Фестиваль НУР в Казани продлится с 22 по 25 мая
Где пройдет пятый Международный фестиваль медиа...
Интересное в Казани
6 дней назад

Где пройдет пятый Международный фестиваль медиаискусства НУР