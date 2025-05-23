Лучше такое не брать: Роскачество назвало марки молока, где антибиотики и пальмовое масло
kp.ru
Роскачество опубликовало результаты нового анализа пастеризованного молока, доступного в магазинах по всей России.
Эксперты выявили серьёзные нарушения в продукции ряда популярных брендов. Некоторые марки получили ноль баллов и не рекомендуются к покупке.
Что обнаружили специалисты
В ходе исследования выяснилось:
- Следы антибиотиков и карамельный привкус в молоке «Молочный день» — возможный признак добавок;
- Мыльный привкус в продукции «Маслосырзавод Славянский»;
- Привкус кипячения в «Молоком» и «Молочная сказка»;
- Растительные жиры, в том числе пальмовое масло, обнаружены во всех проверенных образцах.
Марки, получившие ноль баллов:
- Молочный день
- Маслосырзавод Славянский
- Молоком
- Молочная сказка
- Promilker
- Горошек
- Милушка
- Кошкин дом
- Просто молоко
- Эконом
Почему это опасно
- Антибиотики в молоке — риск для здоровья и микрофлоры организма;
- Растительные жиры снижают питательную ценность продукта, и в некоторых случаях речь идёт о фальсификации;
- Привкусы и посторонние компоненты — признак нарушения технологии и возможного обмана потребителя.
Что рекомендуют эксперты
- Изучайте состав на упаковке;
- Предпочитайте молоко с коротким сроком хранения и прозрачной маркировкой;
- Ориентируйтесь на продукцию, прошедшую независимую проверку качества, сообщает primpress.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец