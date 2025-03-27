Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Лучше не пейте эти помои: данные марки кофе не стоит покупать даже по акции

Исследование Росконтроля разоблачает качество р...

kasheloff.ru

Подписаться на Дзен.канал

Недавнее исследование Росконтроля, посвященное рынку растворимого кофе, представляет собой ключевое руководство для всех, кто стремится качественно начать свой день.

Исследование охватило множество популярных брендов, раскрывая важные аспекты, которые должен знать каждый ценитель кофе.

Профиль безопасности и качества

В центре внимания оказались сублимированные кофейные напитки, которые пользуются большой популярностью благодаря своей удобности и скорости приготовления. Анализ содержания углеводов и глюкозы позволил экспертам сделать выводы о качестве и подлинности кофейных продуктов на рынке.

Рекомендованные бренды

Из всех тестированных марок высокие оценки получили Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, «Московская кофейня на паях» и «Черная карта». Эти бренды зарекомендовали себя как высококачественные и безопасные для употребления, подтверждая свою репутацию надежных продуктов для потребителей.

Бренды, вызывающие опасения

Тем не менее, исследование также выявило продукты, ставящие под сомнение их качество. Бренды Italica, «Фаворит» и MacCoffee Favorite попали в «черный список» из-за добавления к кофейным смесям таких компонентов, как цикорий и зерновые наполнители, что снижает их стоимость и подлинность как настоящего кофе.

Заключение и рекомендации для потребителей

Эти результаты подчеркивают, что выбор кофе — это больше, чем вопрос вкуса, это вопрос здоровья и качества жизни. Потребители должны внимательно относиться к выбору кофейных продуктов, включаемых в свой ежедневный рацион.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Ваш сын сбил человека»: казанский юрист разобрал самые опасные схемы мошенников в 2025 году

Интересное в Казани

день назад

«Если тебе комфортно – ты уже проиграл»: предприниматель из Казани о тех, кто не выживет в бизнесе

народные средства борьбы с тараканами дома

Не у нас

день назад

На Аляске пилот с 2 детьми пережили ночь на крыле самолета после падения

Интересное в Казани

3 дня назад

В России начинается запись детей в первый класс: как выбрать школу для ребенка

вуальное мелирование в Челябинске

Не у нас

23 часа назад

Ученые рассказали, что Земля может столкнуться с угрозой уничтожения

Не у нас

день назад

Ученые заявили, что численность человечества могла превысить 10 млрд

Новости Казани

день назад

Житель Казани залил газопровод водой и оставил соседей без газа

Новости Татарстана

день назад

3 челнинцев надругались над 17-летней школьницей

Новости Татарстана

день назад

Житель Челнов утром обнаружил свою 45-летнюю гостью мертвой
Интересное в Казани
3 часа назад

Казань на IT-карте будущего: здесь не говорят о цифровизации — здесь её создают

Министр цифровизации рассказал, какие технологи...

Новости Татарстана

44 минуты назад

Жители Елабуги негативно восприняли визит дизайнера Артемия Лебедева

Новости Татарстана

22 часа назад

«Спецназ – это семья, у нас служат патриоты»: в РТ набирают в спецподразделения на СВО

Новости Татарстана

59 минут назад

В Татарстане мать 2 школьниц заставили написать заявление на сдачу экзамена

Новости Казани

2 часа назад

В Казани 2-месячную малышку обнаружили мертвой в квартире: началась проверка
В казанской квартире нашли тело 2-месячной малы...
Новости Казани
4 часа назад

В казанской квартире нашли тело 2-месячной малышки с кровоподтеками

Новости Казани

3 часа назад

По всей Казани 27 марта проводятся эвакуации

Новости Казани

3 часа назад

В Казани стартовал процесс по делу экс-главы загса РТ и ее подчиненных

Не у нас

4 часа назад

Наставничество стало официальной трудовой функцией с оплатой с 1 марта 2025 года
С 1 апреля взять ипотеку станет сложнее: расска...
Интересное в Казани
6 дней назад

С 1 апреля взять ипотеку станет сложнее: рассказываем, как купить квартиру