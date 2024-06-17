Лучше любого «Корневина»: черенок розы выпустит корни щеткой — понадобится этот популярный продукт

Лето в самом разгаре, и садоводам пора думать о размножении роз.

Эксперты рекомендуют отрезать здоровые зеленые побеги толщиной с карандаш и использовать специальные средства для стимуляции их роста.



Ксения Давыдова, исследователь из Тимирязевской академии, выявила эффективный метод укоренения черенков, который обеспечивает мощную корневую систему для новых растений. Благодаря этому садоводы смогут легко посадить их в грунт и получить здоровые клоны любимых сортов роз.

В обычном банане хранится целый арсенал полезных веществ, среди которых калий, магний и марганец. Эти элементы особенно ценны для укоренения.



Подготовленный грунт укладывается в цветочный горшок или пластиковую бутылку с отверстиями в дне. После этого банан разрезается на несколько частей, в каждую из которых вставляется черенок. Собранная таким образом конструкция аккуратно закапывается в землю, чтобы банан был полностью погребен в грунте.

Начавшие прорастать корни обещают быструю зрелость, и уже через месяц появится готовая к пересадке молодая растительность, сообщает Hibiny.