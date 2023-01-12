Лучше бы сдавались: бойцы ВСУ попытались вырваться из огневого кольца в Соледаре, ничего хорошего из этого не вышло

Украинские военные попытались вырваться из огневого кольца, в котором оказались в Соледаре. Подразделения ВСУ, решившиеся на отчаянный шаг, были ликвидированы ВС РФ, пишет "Военное дело".

"Начали из него убегать и у них этого не получилось. Ребята перехватили их на дороге. Нашли свое место", – рассказал российский военный.

По информации, одна группа военнослужащих Вооруженных сил Украины предприняла попытку прорваться из окружения на БМП. Но машина подорвалась на мине. Французскую БРДМ VAB военнослужащие Вооруженных сил РФ уничтожили из пулемета "Корд".

У бойцов ВСУ была возможность сдаться в плен и сохранить жизни.