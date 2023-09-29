Лучшая новость для всех россиян: нас ждут длинные выходные

Жителей России в 2024 году ждут несколько периодов длительных выходных. Расписание таких дней утвердил премьер России Михаил Мишустин, он подписал представленный Минтруда проект рабочих и нерабочих дней на следующий год.

Зная об этом, можно заранее планировать отдых или поездки, чтобы потом не торопиться.

Россиянам предстоит в 2024 гшоду отдыхать так: