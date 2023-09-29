Лучшая новость для всех россиян: нас ждут длинные выходные
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Жителей России в 2024 году ждут несколько периодов длительных выходных. Расписание таких дней утвердил премьер России Михаил Мишустин, он подписал представленный Минтруда проект рабочих и нерабочих дней на следующий год.
Зная об этом, можно заранее планировать отдых или поездки, чтобы потом не торопиться.
Россиянам предстоит в 2024 гшоду отдыхать так:
- с 1 по 8 января (новогодние каникулы продлятся 10 дней, они начнутся 30 декабря 2023 года);
- с 23 по 25 февраля;
- с 8 по 10 марта;
- с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая;
- 12 июня;
- с 3 по 4 ноября;
- с 29 по 31 декабря.