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Лучшая новость для всех россиян: нас ждут длинные выходные

Лучшая новость для всех россиян: нас ждут длинные выходные

Фото: открытые источники

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Жителей России в 2024 году ждут несколько периодов длительных выходных. Расписание таких дней утвердил премьер России Михаил Мишустин, он подписал представленный Минтруда проект рабочих и нерабочих дней на следующий год.

Зная об этом, можно заранее планировать отдых или поездки, чтобы потом не торопиться.
Россиянам предстоит в 2024 гшоду отдыхать так:

  • с 1 по 8 января (новогодние каникулы продлятся 10 дней, они начнутся 30 декабря 2023 года);
  • с 23 по 25 февраля;
  • с 8 по 10 марта;
  • с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая;
  • 12 июня;
  • с 3 по 4 ноября;
  • с 29 по 31 декабря.
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