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Любимчики звёзд получат всё: Павел Глоба назвал 3 знака зодиака, которые получат помощь ангелов

Эра Водолея началась с переходом Плутона в этот...

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Плутон перешел в знак Водолея, и астрологи называют этот момент началом Эры Водолея, которая продлится 19,5 лет.

В этот период карликовая планета повлияет на судьбы каждого знака Зодиака. Некоторые знаки будут счастливы, смогут разбогатеть и обрести любовь, другие же столкнутся с трудностями и испытаниями. Эра Водолея принесет глобальные перемены, и все знаки зодиака окажутся под влиянием этой важной астрологической фазы.

Счастливчики Эры Водолея

Водолеи, Весы и Близнецы — эти знаки, по словам известного астролога Павла Глобы, будут наиболее удачливыми в период Эры Водолея. Их изначальная динамичность и высокая способность к адаптации помогут им соответствовать изменениям времени.

Водолеи, Весы и Близнецы смогут реализовать свои идеи, развивать проекты и достичь финансового успеха. Это будет время процветания для этих знаков, когда каждый их шаг будет приносить успех и достижения.

Знаки, которым предстоят испытания

Тельцы, Скорпионы и Львы — для этих знаков период Эры Водолея может быть трудным. Павел Глоба предупреждает, что им будет сложно адаптироваться к кардинальным изменениям. Нежелание изменять свою жизнь может привести к потере того, что было. Тельцам, Скорпионам и Львам придется столкнуться с переменами и не всегда благоприятными последствиями для их жизненного пути.

Остальные знаки Зодиака

Для остальных знаков зодиака транзит Плутона в Водолее окажет менее значительное влияние. Они будут затронуты косвенно, и их жизнь будет развиваться в более спокойном русле, без резких изменений и кардинальных поворотов.

Эра Водолея станет временем глобальных перемен, и каждый знак будет сталкиваться с этими изменениями по-своему. Для некоторых это будет время процветания и успеха, для других — испытаний и трудностей.

Важно помнить, что всё зависит от вашей готовности к переменам и способности адаптироваться к новым обстоятельствам, сообщает progorodsamara.

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