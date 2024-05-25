Ложку в лунку до конца мая: и сухие огурцы вновь пойдут в рост

В мае садоводы могут оживить засохшие огурцы с помощью простого и хитрого приема.

По мнению специалистов, огурцам требуется особый уход, особенно весной. Чтобы улучшить их состояние и стимулировать рост, в подготовленные лунки добавляют органические и минеральные компоненты. Это обеспечивает растения необходимыми питательными веществами. Важно правильно подготовить лунки для посадки огурцов, дозируя необходимое количество органических веществ. Такими веществами могут послужить перепревший навоз или компост. Для улучшения состояния огурцов и возвращения им свежего вида следует использовать упомянутые вещества дозированного и понемногу.

Регулярный полив и уход за растениями также важны для поддержания необходимой влажности в почве и стимулирования роста огурцов, сообщается в SevastopolMedia.

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