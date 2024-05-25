Ложку в лунку до конца мая: и сухие огурцы вновь пойдут в рост
Анастасия Карякина
В мае садоводы могут оживить засохшие огурцы с помощью простого и хитрого приема.
По мнению специалистов, огурцам требуется особый уход, особенно весной. Чтобы улучшить их состояние и стимулировать рост, в подготовленные лунки добавляют органические и минеральные компоненты. Это обеспечивает растения необходимыми питательными веществами. Важно правильно подготовить лунки для посадки огурцов, дозируя необходимое количество органических веществ. Такими веществами могут послужить перепревший навоз или компост. Для улучшения состояния огурцов и возвращения им свежего вида следует использовать упомянутые вещества дозированного и понемногу.
Регулярный полив и уход за растениями также важны для поддержания необходимой влажности в почве и стимулирования роста огурцов, сообщается в SevastopolMedia.
Читайте также:
- «СВО завершится»: одаренный удивительными способностями пророк и математик Григорий Кваша вычислил точную дату и победителя
- Тельцам выгодные сделки, Девам приятная стабильность — гороскоп на прибыль в конце мая
- Рассказываем, как мамы из Казани занимаются фитнесом с детьми любого возраста. Даже с грудничками
- Принято окончательное решение: выходные в День России будут продолжаться неделю
- То, что вам точно пригодится: рассказываем, где выгодные скидки на лечение зубов в Казани
Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань