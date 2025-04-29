Ложка в лунку — и огурцы включают «режим стахановца»: плодоносят без устали до самого октября

Сложно представить дачный сезон без хрустящих, сочных огурцов. Даже на самых скромных участках огородники обязательно выделяют грядку под любимую зелень.

И чтобы кустики радовали до самой осени, опытные садоводы применяют проверенные «долгоиграющие» удобрения прямо при посадке.

Колотый горох — незаменимый помощник на грядке

Обычный колотый горох — один из самых доступных и эффективных природных стимуляторов роста. Всего одна столовая ложка на лунку способна значительно повысить урожайность огурцов. В чём его польза?

Горох, как бобовое растение, удерживает влагу в почве, создавая благоприятный микроклимат у корней.

Он обогащает землю органическим азотом и другими питательными веществами.

Благодаря медленному разложению, горох подкармливает растения на протяжении всего сезона.

Зола — защита и питание в одном

Ещё один важный компонент — древесная зола. Её добавляют по 1 столовой ложке, перемешивая с землёй и обсыпая стенки лунки. Зола — это:

Источник калия, кальция, фосфора и железа.

Натуральное средство от вредителей.

Эффективный способ раскислить почву и улучшить её структуру.

Простой рецепт — горох и зола в лунку — способен превратить обычную грядку в настоящий огуречный рай. И никакой химии! Проверено временем, рекомендовано огородниками, сообщает hibiny.