Ложка в лунку — и огурцы включают «режим стахановца»: плодоносят без устали до самого октября
kasheloff.ru
Сложно представить дачный сезон без хрустящих, сочных огурцов. Даже на самых скромных участках огородники обязательно выделяют грядку под любимую зелень.
И чтобы кустики радовали до самой осени, опытные садоводы применяют проверенные «долгоиграющие» удобрения прямо при посадке.
Колотый горох — незаменимый помощник на грядке
Обычный колотый горох — один из самых доступных и эффективных природных стимуляторов роста. Всего одна столовая ложка на лунку способна значительно повысить урожайность огурцов. В чём его польза?
- Горох, как бобовое растение, удерживает влагу в почве, создавая благоприятный микроклимат у корней.
- Он обогащает землю органическим азотом и другими питательными веществами.
- Благодаря медленному разложению, горох подкармливает растения на протяжении всего сезона.
Зола — защита и питание в одном
Ещё один важный компонент — древесная зола. Её добавляют по 1 столовой ложке, перемешивая с землёй и обсыпая стенки лунки. Зола — это:
- Источник калия, кальция, фосфора и железа.
- Натуральное средство от вредителей.
- Эффективный способ раскислить почву и улучшить её структуру.
Простой рецепт — горох и зола в лунку — способен превратить обычную грядку в настоящий огуречный рай. И никакой химии! Проверено временем, рекомендовано огородниками, сообщает hibiny.
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