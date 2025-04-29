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Ложка в лунку — и огурцы включают «режим стахановца»: плодоносят без устали до самого октября

Один простой ингредиент из кухни поможет огурца...

kasheloff.ru

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Сложно представить дачный сезон без хрустящих, сочных огурцов. Даже на самых скромных участках огородники обязательно выделяют грядку под любимую зелень.

И чтобы кустики радовали до самой осени, опытные садоводы применяют проверенные «долгоиграющие» удобрения прямо при посадке.

Колотый горох — незаменимый помощник на грядке

Обычный колотый горох — один из самых доступных и эффективных природных стимуляторов роста. Всего одна столовая ложка на лунку способна значительно повысить урожайность огурцов. В чём его польза?

  • Горох, как бобовое растение, удерживает влагу в почве, создавая благоприятный микроклимат у корней.
  • Он обогащает землю органическим азотом и другими питательными веществами.
  • Благодаря медленному разложению, горох подкармливает растения на протяжении всего сезона.

Зола — защита и питание в одном

Ещё один важный компонент — древесная зола. Её добавляют по 1 столовой ложке, перемешивая с землёй и обсыпая стенки лунки. Зола — это:

  • Источник калия, кальция, фосфора и железа.
  • Натуральное средство от вредителей.
  • Эффективный способ раскислить почву и улучшить её структуру.

Простой рецепт — горох и зола в лунку — способен превратить обычную грядку в настоящий огуречный рай. И никакой химии! Проверено временем, рекомендовано огородниками, сообщает hibiny.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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