Ловчие пояса для защиты сада: долгоиграющие барьеры защищают от сотен разных вредителей

Главная защита сада — опрыскивания от вредителей весной и осенью, но летом деревья тоже подвергаются атакам насекомых. Чтобы муравьи не поднимались по штамбам и не приносили с собой тлю, а также чтобы предотвратить появление паукообразных, гусениц и жуков, вокруг стволов надевают ловчие пояса.

Для изготовления поясов подходят разные подручные материалы: мешковина, нетканка, синтепон, марля, стекловата, бумага и даже плёнка. Лучше выбирать дышащие материалы, чтобы кора не страдала от лишней влажности.

Если ловчий пояс сделан из синтепона или похожего материала, он сам по себе становится преградой для ползающих насекомых — они запутываются и не могут пройти дальше. Оптимальная ширина такого пояса — от 7 см. Материалы вроде бумаги, плёнки, нетканки или мешковины обычно покрывают липкими или инсектицидными составами. К наиболее доступным клеям относятся деготь и смола, а также специальные смеси для ловчих поясов, которые можно купить в садоводческих центрах. Также хорошо работают клеящие составы типа акрила, липофикса и пестефикса, которые наносят только на материал пояса, избегая попадания на кору.

Материалы, пропитанные инсектицидными средствами, можно использовать даже в периоды, когда нельзя опрыскивать крону — так как пояс находится далеко от плодов. Пояса нужно регулярно обновлять из-за истечения срока действия средств и из-за того, что ловушка заполняется насекомыми.

Некоторые садоводы пропитывают ткань медом и закрепляют её на штамбах. Это помогает избавиться от муравьев, но есть минус — мед привлекает бабочек и опылителей, для которых это опасно.

Самый простой способ — купить ловчий пояс в магазине, там есть варианты на любой бюджет. Но многие садоводы предпочитают делать пояса своими руками, чтобы не переплачивать.

Независимо от выбранного материала, ловчий пояс закрепляют на высоте от 30 до 70 см, ориентируясь на уровень почвы и размер кроны.