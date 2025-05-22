Ловчие пояса для защиты сада: долгоиграющие барьеры сдерживают сотни разных вредителей
yandex.ru
Ловчий пояс — простой и эффективный способ защиты деревьев летом, когда сад атакуют муравьи, тля, гусеницы и другие вредители.
Хотя основное опрыскивание проводится весной и осенью, именно в тёплое время года насекомые наиболее активны. И ловчий пояс становится первым рубежом обороны.
Как работают ловчие пояса
Муравьи, тля, жуки и гусеницы не могут преодолеть ловушку, установленную на стволе. Пояс задерживает их механически или с помощью липких/ядовитых составов. Таким образом, вредители не добираются до кроны и не наносят ущерб плодам.
Из чего делают ловчие пояса
Можно использовать:
- Синтепон, вату, марлю, мешковину, бумагу, нетканку, плёнку;
- Важно: предпочтение — дышащим материалам, чтобы не повредить кору дерева;
- Оптимальная ширина — от 7 см и выше.
Виды ловчих поясов
- Механические (запутывающие)
- Синтепон, стекловата, плотная марля;
- Насекомые запутываются и не могут пройти дальше;
- Не требуют дополнительных средств.
Клейкие
- Основа (ткань, бумага) пропитывается дегтём, смолой, акрилом, липофиксом;
- Главное — не наносить состав прямо на кору;
- Подходят для защиты от тли и муравьёв.
Инсектоакарицидные (морные)
- Пропитываются препаратами против насекомых;
- Используются вдали от плодов — на высоте 30–70 см;
- Требуют обновления каждые 2–3 недели.
Альтернативный вариант — ловушка на мёде
Некоторые садоводы используют ткань, пропитанную мёдом. Такой пояс эффективен против муравьёв, но привлекает бабочек и опылителей, что может навредить экосистеме сада.
Покупной или самодельный?
- В садовых магазинах продаются готовые пояса на любой бюджет;
- Но самодельные варианты ничем не уступают, если соблюдать технологию, сообщает dzen.
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