Ловчие пояса для защиты сада: долгоиграющие барьеры сдерживают сотни разных вредителей

Ловчий пояс — простой и эффективный способ защиты деревьев летом, когда сад атакуют муравьи, тля, гусеницы и другие вредители.

Хотя основное опрыскивание проводится весной и осенью, именно в тёплое время года насекомые наиболее активны. И ловчий пояс становится первым рубежом обороны.

Как работают ловчие пояса

Муравьи, тля, жуки и гусеницы не могут преодолеть ловушку, установленную на стволе. Пояс задерживает их механически или с помощью липких/ядовитых составов. Таким образом, вредители не добираются до кроны и не наносят ущерб плодам.

Из чего делают ловчие пояса

Можно использовать:

Синтепон, вату, марлю, мешковину, бумагу, нетканку, плёнку;

Важно: предпочтение — дышащим материалам, чтобы не повредить кору дерева;

Оптимальная ширина — от 7 см и выше.

Виды ловчих поясов

Механические (запутывающие)

Синтепон, стекловата, плотная марля;

Насекомые запутываются и не могут пройти дальше;

Не требуют дополнительных средств.

Клейкие

Основа (ткань, бумага) пропитывается дегтём, смолой, акрилом, липофиксом;

Главное — не наносить состав прямо на кору;

Подходят для защиты от тли и муравьёв.

Инсектоакарицидные (морные)

Пропитываются препаратами против насекомых;

Используются вдали от плодов — на высоте 30–70 см;

Требуют обновления каждые 2–3 недели.

Альтернативный вариант — ловушка на мёде

Некоторые садоводы используют ткань, пропитанную мёдом. Такой пояс эффективен против муравьёв, но привлекает бабочек и опылителей, что может навредить экосистеме сада.

Покупной или самодельный?