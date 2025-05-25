Ловчие пояса для спасения вашего сада: долгоиграющие барьеры сдерживают сотни разных вредителей
Весенние и осенние опрыскивания — важная часть ухода за садом, но летом деревья тоже нуждаются в защите. Особенно актуальна борьба с муравьями, которые приносят с собой тлю, а также с гусеницами, жуками и другими вредителями. Один из эффективных способов — установка ловчих поясов.
Что такое ловчий пояс
Это барьер, которым оборачивают ствол дерева, чтобы остановить вредителей, ползущих вверх. Пояс работает как физическое препятствие или как ловушка с клеевым или химическим покрытием.
Из чего можно сделать
Используют разные материалы:
Мешковина, марля, синтепон, нетканка, бумага, стекловата;
Главное — выбирать дышащие ткани, чтобы не повредить кору дерева.
Если взять синтепон или что-то похожее, пояс сработает как капкан: насекомые будут застревать в волокнах. Рекомендуемая ширина — от 7 см.
Бумагу, плёнку и ткань можно обработать клеем или инсектицидами. Простой вариант — деготь или смола. В продаже есть специальные составы — например, липофикс, акрил, пестефикс. Их наносят только на пояс, не задевая ствол.
Морные пояса: когда нужны «тяжёлые» средства
Такие пояса пропитывают инсектоакарицидными препаратами. Так как они располагаются далеко от плодов, можно использовать более сильные составы, запрещённые для опрыскивания в период цветения.
Пояса важно обновлять: и из-за окончания срока действия препаратов, и из-за того, что они быстро заполняются вредителями.
Варианты от садоводов
Некоторые фиксируют на дереве ткань, смазанную мёдом. Это помогает от муравьёв, но привлекает и полезных насекомых, включая бабочек и пчёл — такой способ требует осторожности.
Если не хочется делать ловчий пояс самому — их можно купить в садовом магазине. Есть бюджетные и готовые к установке модели. Но многие предпочитают изготовление своими руками — это недорого и несложно.
Как правильно установить
Фиксируют пояс на высоте 30–70 см от земли, в зависимости от высоты дерева и уровня почвы.
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