Ломтик в чашку кофе - ваш организм будет в восторге: всего один ингредиент, а пользы на миллион
dzen.ru
Добавить в чашку кофе ломтик лимона — звучит необычно, но за этим стоит не только вкусовой интерес, а целый список полезных эффектов для организма.
Что происходит с телом?
- Улучшение пищеварения. Лимон повышает кислотность желудка, помогая быстрее и эффективнее переваривать пищу.
- Ускорение метаболизма. Кофеин стимулирует сердечную мышцу и «разгоняет» обмен веществ.
- Детокс и восстановление. Витамин С и антиоксиданты из лимона и кофе способствуют обновлению клеток и тканей.
- Коллаген и молодость. Аскорбиновая кислота запускает выработку коллагена — важного белка для кожи, суставов и сосудов.
Как употреблять?
Простой рецепт:
Заварите чёрный кофе и добавьте в него дольку свежего лимона. Можно без сахара — тогда эффект будет сильнее. Пейте с утра, но не на голодный желудок.
Важно помнить
Не стоит злоупотреблять — сочетание кофе и лимонной кислоты может раздражать желудок при гастрите или язве. Лучше начинать с небольших доз и прислушиваться к реакции организма, сообщает dzen.
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