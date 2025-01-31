Ливни, ветровалы и засухи: Российские ученые предсказали погоду в России в течение 2025 года

2025 год обещает быть годом погодных сюрпризов. Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета, основываясь на анализе климатических моделей, поделились своими прогнозами по поводу того, что ждет Россию в следующем году.

Они уверены, что 2025-й принесет разнообразие погодных условий, от аномально теплых зим до экстремальных явлений летом.

Мягкая зима, но с холодными вспышками

Зима, по прогнозам, в целом будет мягкой, чем обычно. Циклоны, приносящие теплый воздух из Северной Атлантики, создадут условия для низкой облачности и высокой влажности, что обусловит нехарактерно теплую погоду.

Однако это не значит, что холод не наступит: уже в январе можно ожидать «вспышки» холода, которые затронут Европейскую часть России и Урал. Эти волны будут незначительными, но вполне ощутимыми для жителей.

Ранняя весна? Не в этот раз.

Что касается весны, то ее приход не будет таким ранним, как многие могли бы ожидать. Март 2025 года, по прогнозам специалистов, останется в пределах климатической нормы. Но есть одна особенность: на Дальнем Востоке и в Якутии температура будет выше привычных значений, что станет своеобразным климатическим отклонением для этих регионов.

Лето с экстремальными погодными явлениями

Летний сезон в России будет особенным. Исследования показывают, что в южных районах страны стоит ожидать более частых и интенсивных опасных явлений. Это могут быть сильные ураганы, ветровалы и ливневые дожди, которые затруднят обычное сельскохозяйственное производство и создадут угрозу для местного населения.

Не обойдется и без засушливых условий. Уже сейчас в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях фиксируются признаки почвенной засухи. Эти регионы столкнутся с дефицитом осадков, что повлияет на урожай и водоснабжение.

Неопределенность в погодных явлениях: пример из прошлого года

Необычные погодные явления стали более частыми в последние годы. Так, летом 2024 года Южный Урал пережил рекордные осадки, которые вызвали резкое повышение уровня рек и даже локальные наводнения.

В то же время на территории Пермского края наблюдали сильные шквалы, валившие деревья и оставлявшие целые населенные пункты без электричества. Погодные явления становятся все более непредсказуемыми, и 2025 год не станет исключением.

Что это значит для россиян?

«Неопределенность в погоде становится нашей новой реальностью. Нужно быть готовыми к любым сюрпризам природы и серьезно относиться к планированию сезона», — отмечает океанолог и эксперт Пермского политеха Максим Симакин.

Россияне должны готовиться к тому, что погода в 2025 году будет не только разнообразной, но и порой опасной. Внимание к климатическим аномалиям и более тщательная подготовка к экстремальным ситуациям помогут минимизировать ущерб от неожиданных природных катастроф, сообщает gazeta.ru.