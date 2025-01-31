Ливни, ветровалы и засухи: Российские ученые предсказали погоду в России в течение 2025 года
avax.news
2025 год обещает быть годом погодных сюрпризов. Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета, основываясь на анализе климатических моделей, поделились своими прогнозами по поводу того, что ждет Россию в следующем году.
Они уверены, что 2025-й принесет разнообразие погодных условий, от аномально теплых зим до экстремальных явлений летом.
Мягкая зима, но с холодными вспышками
Зима, по прогнозам, в целом будет мягкой, чем обычно. Циклоны, приносящие теплый воздух из Северной Атлантики, создадут условия для низкой облачности и высокой влажности, что обусловит нехарактерно теплую погоду.
Однако это не значит, что холод не наступит: уже в январе можно ожидать «вспышки» холода, которые затронут Европейскую часть России и Урал. Эти волны будут незначительными, но вполне ощутимыми для жителей.
Ранняя весна? Не в этот раз.
Что касается весны, то ее приход не будет таким ранним, как многие могли бы ожидать. Март 2025 года, по прогнозам специалистов, останется в пределах климатической нормы. Но есть одна особенность: на Дальнем Востоке и в Якутии температура будет выше привычных значений, что станет своеобразным климатическим отклонением для этих регионов.
Лето с экстремальными погодными явлениями
Летний сезон в России будет особенным. Исследования показывают, что в южных районах страны стоит ожидать более частых и интенсивных опасных явлений. Это могут быть сильные ураганы, ветровалы и ливневые дожди, которые затруднят обычное сельскохозяйственное производство и создадут угрозу для местного населения.
Не обойдется и без засушливых условий. Уже сейчас в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях фиксируются признаки почвенной засухи. Эти регионы столкнутся с дефицитом осадков, что повлияет на урожай и водоснабжение.
Неопределенность в погодных явлениях: пример из прошлого года
Необычные погодные явления стали более частыми в последние годы. Так, летом 2024 года Южный Урал пережил рекордные осадки, которые вызвали резкое повышение уровня рек и даже локальные наводнения.
В то же время на территории Пермского края наблюдали сильные шквалы, валившие деревья и оставлявшие целые населенные пункты без электричества. Погодные явления становятся все более непредсказуемыми, и 2025 год не станет исключением.
Что это значит для россиян?
«Неопределенность в погоде становится нашей новой реальностью. Нужно быть готовыми к любым сюрпризам природы и серьезно относиться к планированию сезона», — отмечает океанолог и эксперт Пермского политеха Максим Симакин.
Россияне должны готовиться к тому, что погода в 2025 году будет не только разнообразной, но и порой опасной. Внимание к климатическим аномалиям и более тщательная подготовка к экстремальным ситуациям помогут минимизировать ущерб от неожиданных природных катастроф, сообщает gazeta.ru.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец