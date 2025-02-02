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Ливни, ветровалы и засухи: Российские ученые предрекли погоду в России в течение 2025 года

Специалисты из Пермского национального исследов...

elets-adm.ru

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Специалисты из Пермского национального исследовательского политехнического университета поделились своими прогнозами о погодных условиях в России на следующий год. Согласно их исследованиям, ожидается год полный погодных капризов, включая как теплые, так и экстремальные явления.

Ожидания от зимы и весны 2025 года

Исследователи прогнозируют, что зима будет относительно теплой по большей части страны, благодаря воздушным потокам с Северной Атлантики, которые принесут повышенную влажность и малооблачность. Тем не менее, возможны внезапные холодные периоды, особенно в Европейской части России и на Урале.

Весной температура в большинстве регионов будет соответствовать климатической норме, но не стоит ожидать ее раннего прихода, особенно в Пермском крае. В отличие от этого, в Якутии и южных районах Дальневосточного округа предсказывается температурное превышение нормы.

Летние риски: от засухи до штормов

Летом 2025 года Россия столкнется с частыми и интенсивными погодными событиями. Южные районы особенно подвержены риску ураганов, сильных дождей и ветров. Засушливые условия продолжат сохраняться в регионах, таких как Ростовская, Волгоградская и Астраханская области, где уже зафиксирована почвенная засуха.

Важность готовности к непредвиденным условиям

Максим Симакин, эксперт-океанолог из Пермского Политеха, подчеркивает необходимость адаптации к все более непредсказуемым климатическим условиям. Последствия прошлогодних погодных аномалий, включая наводнения на Южном Урале и отключение электричества в Чердынском районе из-за шквальных ветров, иллюстрируют важность подготовки к различным сценариям.

Эти новые данные от Пермского политехнического университета служат напоминанием о том, что изменения в климате требуют внимания как на уровне национального планирования, так и в повседневной жизни каждого жителя страны, пишет gazeta.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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