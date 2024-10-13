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Литвин ударил фаната команды Басты на матче Медиалиги: певец сразу подбежал к блогеру выяснять отношения

В Москве разгорелся скандал во время футбольног...

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В Москве разгорелся скандал во время футбольного матча. В центре внимания оказались команды известных личностей: Lit Energy, которую возглавляет блогер Михаил Литвин, и СКА под управлением певца Василия Вакуленко, более известного как Баста. Возникший инцидент вылился в кулачный бой, когда фанаты СКА начали оскорблять Литвина, что привело к его резкому реагированию.

Ситуация накалилась, когда Литвин, в ответ на скандируемые оскорбления, поднялся к зрителям и нанес удар одному из болельщиков. После короткой потасовки его удалось оттянуть от толпы. Конфликт продолжился словесной перепалкой, которую попытался уладить сам Василий Вакуленко. Баста подчеркнул, что начали скандировать оскорбления именно болельщики Lit Energy, и попытался успокоить обе стороны.

Этот инцидент вызвал массу обсуждений в средствах массовой информации и социальных сетях, став примером напряженности, которая может возникнуть не только на поле, но и за его пределами, пишет sport24.ru.

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