Лишитесь 100 тысяч, если зафиксируют на видео: водителей предупреждают о новой схеме аферистов на парковках ТЦ
dzen.ru
По последним данным, парковки возле крупных торговых центров в России стали местом активной деятельности мошенников, использующих изощренные методы для выманивания денег у водителей.
Сложные сценарии обмана ставят под угрозу финансовую безопасность граждан.
Техники мошенничества:
Мошенники, чаще всего молодые мужчины и женщины, координируют свои действия для обмана водителей. Женщины начинают разговор с водителями, отвлекая их внимание, в то время как их соучастники снимают происходящее на видеокамеру с искаженным аудио. После этого мужчины вступают в игру, выдвигая обвинения в неподобающем поведении и требуя деньги за свое молчание, опираясь на сфабрикованные доказательства.
Советы по самозащите:
Для защиты от таких схем крайне важно сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. В случае возникновения конфликтной ситуации необходимо немедленно вызвать полицию и начать запись происходящего на мобильное устройство. Важно также запомнить внешние признаки мошенников и их поведение, что поможет правоохранительным органам в дальнейшем поиске и задержании преступников.
Рекомендации от экспертов:
Эксперты настоятельно советуют водителям оставаться бдительными и информированными о подобных рисках. Регулярное изучение правил безопасного поведения и знание основных юридических норм помогут минимизировать потенциальные финансовые потери и избежать становления жертвой мошенников.
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