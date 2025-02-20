Лишитесь 100 тысяч, если зафиксируют на видео: водителей предупреждают о новой схеме аферистов на парковках ТЦ

По последним данным, парковки возле крупных торговых центров в России стали местом активной деятельности мошенников, использующих изощренные методы для выманивания денег у водителей.

Сложные сценарии обмана ставят под угрозу финансовую безопасность граждан.

Техники мошенничества:

Мошенники, чаще всего молодые мужчины и женщины, координируют свои действия для обмана водителей. Женщины начинают разговор с водителями, отвлекая их внимание, в то время как их соучастники снимают происходящее на видеокамеру с искаженным аудио. После этого мужчины вступают в игру, выдвигая обвинения в неподобающем поведении и требуя деньги за свое молчание, опираясь на сфабрикованные доказательства.

Советы по самозащите:

Для защиты от таких схем крайне важно сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. В случае возникновения конфликтной ситуации необходимо немедленно вызвать полицию и начать запись происходящего на мобильное устройство. Важно также запомнить внешние признаки мошенников и их поведение, что поможет правоохранительным органам в дальнейшем поиске и задержании преступников.

Рекомендации от экспертов:

Эксперты настоятельно советуют водителям оставаться бдительными и информированными о подобных рисках. Регулярное изучение правил безопасного поведения и знание основных юридических норм помогут минимизировать потенциальные финансовые потери и избежать становления жертвой мошенников.