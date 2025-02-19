Лишитесь 100 тысяч, если попадете на видео: водителей предупреждают о новой схеме аферистов на парковках ТЦ

Недавние отчеты указывают на всплеск опасных мошеннических актов на парковочных местах возле больших торговых центров в России.

Преступники, осваивая новые методы манипуляции, выманивают у водителей большие суммы денег, используя сложные сценарии взаимодействия.

Методика действий аферистов

Обычно преступная группа состоит из молодых мужчин и женщин, которые активно взаимодействуют с водителями, находящимися в своих авто. Женщины в группе начинают разговор, отвлекая водителей, в то время как другие участники фиксируют происходящее на камеру с преднамеренно искаженным звуком. Затем в действие вступают мужчины, предъявляя обвинения в неподобающем поведении и требуя деньги за молчание, используя поддельные доказательства.

Стратегии самозащиты

Чтобы обезопасить себя, жизненно важно сохранять хладнокровие и не поддаваться на провокации. В критической ситуации следует сразу вызывать полицию и фиксировать все происходящее на видео с устройства. Ключевое значение имеет также детальное запоминание признаков мошенников, что поможет правоохранительным органам в их поиске и аресте.

Предупреждения экспертов

Специалисты подчеркивают, что владельцы автомобилей должны быть предельно внимательны и осведомлены о таких рисках. Регулярное обучение правилам безопасного поведения и знание правовых норм поможет минимизировать возможные убытки и избежать попадания в подобные ловушки, сообщает progorod33.ru.