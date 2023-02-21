"Лишили даже саперных лопаток": Пригожин заявил, что генералы в Минобороны РФ пытаются уничтожить ЧВК "Вагнер"

Пригожин обвинил Минобороны России в попытке уничтожить ЧВК "Вагнер"

Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил руководство Министерства обороны России в попытке ликвидировать его ЧВК. Такое сообщение сегодня, 21 февраля, распространила пресс-служба "Конкорда".

"Генералы, которые находятся вокруг руководства группировки (принимающей участие в СВО), подписывают документы, в том числе те, за которые после этого посадит их в камеру военная прокуратура – лишь бы обеспечить нас боеприпасами, которые мы получаем прямо с колёс", - заявил Пригожин.

По словам Пригожина, причина в зависти, поскольку успехи "музыкантов" как кость в горле у военного командования российской армии. По словам главы ЧВК, начальник Генштаба и министр обороны Шойгу лично "раздают направо и налево команды", в которых обозначено "Вагнеру боеприпасов не давать, не помогать авиатранспортом".

"Сейчас пришла информация, что вычеркнули получение сапёрных лопаток, чтобы парни могли ими окапываться… Идёт прямое противодействие, это не что иное, как попытка уничтожить ЧВК "Вагнер"", - говорится в сообщении Пригожина.

Сейчас, в условиях нехватки всего, что нужно, на помощь ЧВК пришел отряд "Ахмат" - кадыровцы поделились боеприпасами. Что будет дальше, сказать сложно.