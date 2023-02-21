Новости России
· Служба новостей

"Лишили даже саперных лопаток": Пригожин заявил, что генералы в Минобороны РФ пытаются уничтожить ЧВК "Вагнер"

Пригожин обвинил Минобороны России в попытке уничтожить ЧВК "Вагнер"
"Лишили даже саперных лопаток": Пригожин заявил, что генералы в Минобороны РФ пытаются уничтожить ЧВК "Вагнер"

Фото: открытые источники

Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил руководство Министерства обороны России в попытке ликвидировать его ЧВК. Такое сообщение сегодня, 21 февраля, распространила пресс-служба "Конкорда".

"Генералы, которые находятся вокруг руководства группировки (принимающей участие в СВО), подписывают документы, в том числе те, за которые после этого посадит их в камеру военная прокуратура – лишь бы обеспечить нас боеприпасами, которые мы получаем прямо с колёс", - заявил Пригожин.

По словам Пригожина, причина в зависти, поскольку успехи "музыкантов" как кость в горле у военного командования российской армии. По словам главы ЧВК, начальник Генштаба и министр обороны Шойгу лично "раздают направо и налево команды", в которых обозначено "Вагнеру боеприпасов не давать, не помогать авиатранспортом".

"Сейчас пришла информация, что вычеркнули получение сапёрных лопаток, чтобы парни могли ими окапываться… Идёт прямое противодействие, это не что иное, как попытка уничтожить ЧВК "Вагнер"", - говорится в сообщении Пригожина.

Сейчас, в условиях нехватки всего, что нужно, на помощь ЧВК пришел отряд "Ахмат" - кадыровцы поделились боеприпасами. Что будет дальше, сказать сложно.

Следующая новость ↓

Популярное

Общество

день назад

Наложниц в гаремах султанов раскармливали до 150 килограммов: вот, для чего это было необходимо

Редакция помогает

день назад

Ночная Казань: гид по необычным барам и ресторанам города

заказать от тараканов обработку

Новости России

день назад

Начнут лишать прав на 1,5 года: ГИБДД будет искать у водителей всего одну вещь по утрам

Редакция помогает

2 дня назад

Впечатления на всю жизнь: как жителям Казани порадовать своих детей после школьных будней

перевод диплома в Нижнем Новгороде

Новости Казани

22 часа назад

"Погодная жуть": синоптики рассказали, к чему стоит готовиться жителям Татарстана уже к концу недели

Новости России

день назад

Военкоры забили тревогу: Из-под России выбивают мощную опору

Новости мира

день назад

"Русским это трудно произнести": британские СМИ рассекретили распорядок дня и правила поведения в бункере Зеленского

Новости России

10 часов назад

Про "двухсотых" в носках: снимали ли "вагнеровцы" НАТОвские ботинки с убитых солдат ВСУ

Новости России

день назад

«По 7500 рублей с квартиры»: Всех, у кого в квартире есть счетчики, ждет новое правило с 20 февраля
Новости Казани
6 часов назад

Активисты против Киркорова: в Казани не станут отменять концерт оскандалившегося Филиппа Бедросовича, несмотря на протесты

Активисты против Киркорова: в Казани не станут отменять концерт оскандалившегося Филиппа Бедросовича, несмотря на протесты

Новости мира

36 минут назад

Полуторагодовалый малыш целых 15 минут провел в стиральной машине с мыльной водой и чудом выжил

Полезное

день назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев: опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий

Новости России

час назад

"Лишили даже саперных лопаток": Пригожин заявил, что генералы в Минобороны РФ пытаются уничтожить ЧВК "Вагнер"

Новости мира

час назад

"А вы смогли бы не заплакать от смеха?": ведущая Sky News разрыдалась в эфире после просмотра подборки оговорок Байдена
"Раз в полгода. Каждому!": Путин дал распоряжение относительно всех россиян, участвующих в СВО
Новости России
час назад

"Раз в полгода. Каждому!": Путин дал распоряжение относительно всех россиян, участвующих в СВО

Новости России

час назад

Путин: трассу М-12 Москва-Казань-Екатеринбург протянут до Владивостока

Новости мира

3 часа назад

"Да, я лечусь, не считаю нужным скрывать это": жена президента Зеленского призналась, что у нее есть проблемы с психикой

Новости мира

4 часа назад

Правильную страну для жизни выбрал Панин: в Испании решили узаконить и разрешить половые отношения с животными
"Главный враг - вовсе не жирное": эндокринолог из Татарстана развеяла миф о наборе лишнего веса
Новости Казани
4 часа назад

"Главный враг - вовсе не жирное": эндокринолог из Татарстана развеяла миф о наборе лишнего веса