Лишат прав на 3 месяца: ГАИ ужесточает правила для водителей такого типа машин

С 1 марта 2025 года в России начали действовать обновленные правила прекращения регистрации автомобилей. Основные изменения затронули процедуру снятия с учета после продажи транспортного средства.

Теперь владелец может сразу прекратить регистрацию, если договор купли-продажи был оформлен через портал «Госуслуги», заверен нотариусом или подтвержден судебным решением. В таком случае достаточно лично обратиться в ГИБДД или подать заявление онлайн.

Если же сделка оформлена в простой письменной форме, то прекратить регистрацию можно лишь спустя 10 дней после продажи, при этом необходимо посетить ГИБДД с оригиналами документов.

Также введена возможность прекращения регистрации автомобилей, находящихся в розыске или числящихся угнанными. Это избавит владельцев от необходимости уплачивать транспортный налог до момента возврата машины.

Для частных автовладельцев снятие с учета теперь возможно только при наличии уважительных причин. Исключение сделано для автосалонов и компаний, занимающихся продажей автомобилей.

Строгие меры введены для борьбы с недобросовестными водителями, которые снимали авто с учета, чтобы избежать штрафов или не платить налог.

За управление транспортным средством, снятым с учета, теперь грозит штраф от 500 до 800 рублей, а при повторном нарушении — лишение водительских прав на срок до трех месяцев, пишет 110km.ru.