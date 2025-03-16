Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Лишат прав на 3 месяца: ГАИ ужесточает правила для водителей такого типа машин

С 1 марта 2025 года в России начали действовать...

оф-долгопрудный.рф

Подписаться на Дзен.канал

С 1 марта 2025 года в России начали действовать обновленные правила прекращения регистрации автомобилей. Основные изменения затронули процедуру снятия с учета после продажи транспортного средства.

Теперь владелец может сразу прекратить регистрацию, если договор купли-продажи был оформлен через портал «Госуслуги», заверен нотариусом или подтвержден судебным решением. В таком случае достаточно лично обратиться в ГИБДД или подать заявление онлайн.

Если же сделка оформлена в простой письменной форме, то прекратить регистрацию можно лишь спустя 10 дней после продажи, при этом необходимо посетить ГИБДД с оригиналами документов.

Также введена возможность прекращения регистрации автомобилей, находящихся в розыске или числящихся угнанными. Это избавит владельцев от необходимости уплачивать транспортный налог до момента возврата машины.

Для частных автовладельцев снятие с учета теперь возможно только при наличии уважительных причин. Исключение сделано для автосалонов и компаний, занимающихся продажей автомобилей.

Строгие меры введены для борьбы с недобросовестными водителями, которые снимали авто с учета, чтобы избежать штрафов или не платить налог.

За управление транспортным средством, снятым с учета, теперь грозит штраф от 500 до 800 рублей, а при повторном нарушении — лишение водительских прав на срок до трех месяцев, пишет 110km.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Аномальная жара и затопленные дороги: чем опасна весна 2025 года в Татарстане?

Новости Казани

день назад

Мусульмане просили поменять основное блюдо на 13-м республиканском ифтаре

чем почистить стиральную машину от плесени на резинке в домашних условиях

Не у нас

13 часов назад

Ученые выяснили насколько высока вероятность уничтожение человечества из-за ИИ

Интересное в Казани

3 дня назад

Дешевые розетки, слабые автоматы: почему электрика в казанских квартирах превращается в угрозу

физика егэ подготовка в Новосибирске

Новости Казани

день назад

Мошенники все еще чаще всего звонят татарстанцам от имени банков, операторов и правоохранителей

Не у нас

день назад

Что известно о городе Мачу-Пикчу, который загадочно исчез

Не у нас

12 часов назад

К 2030 году выращивать зубы станет возможным

Новости Казани

день назад

В Казани нашли подростков, которые 5 марта напали на людей в «Салават Купере»
Новости Татарстана
2 дня назад

Татарская Бузова Эльвира Хан планирует увеличить грудь

По словам блогера, она уже прошла все медицинск...

Новости Казани

58 минут назад

Стоматологи Татарстана дали советы родителям, как защитить детей от кариеса

Новости Татарстана

час назад

Налог 40 тысяч за бездетность и запрет алкоголя. Как хотят повысить рождаемость?

Новости Татарстана

час назад

МЧС в Татарстане с трудом спасли мужчину, который провалился под лед

Не у нас

час назад

Что случилось с самой читающей страной в мире?
Таксиста, сбившего 11 казанцев на Вишневского, ...
Новости Казани
день назад

Таксиста, сбившего 11 казанцев на Вишневского, доставили в суд

Новости Казани

12 часов назад

Жители недовольны: в Казани построят 5 мусороперерабатывающих комплекса

Новости Казани

12 часов назад

Что дороже: хобби или квартира?

Не у нас

15 часов назад

Великобритания планирует создать коалицию с Китаем против Трампа
Не только Кремль и Кул Шариф: рассказываем, гд...
Интересное в Казани
5 дней назад

Не только Кремль и Кул Шариф: рассказываем, где в Казани найти кусочек морского побережья