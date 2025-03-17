Лишат прав на 3 месяца: ГАИ сделали строже правила для водителей этих машин

С 1 марта 2025 года в России изменился порядок снятия транспортных средств с учета. Главное нововведение касается процедуры прекращения регистрации после продажи автомобиля.

Основные изменения

Прекращение регистрации сразу после продажи

Если договор купли-продажи оформлен через портал «Госуслуги», заверен у нотариуса или подтверждён судебным решением, владелец может сразу подать заявление в ГИБДД — лично или через «Госуслуги».

Продажа по договору в простой письменной форме

В этом случае снять машину с учета можно только спустя 10 дней после продажи. При этом потребуется личное посещение ГИБДД с оригиналами документов.

Снятие с учета угнанных автомобилей

Теперь можно прекратить регистрацию угнанного или находящегося в розыске автомобиля. Это избавит владельца от необходимости платить транспортный налог до момента его обнаружения.

Ограничение для частных лиц

Обычные граждане больше не могут просто так снять автомобиль с учета. Эта возможность теперь доступна только автосалонам и компаниям, занимающимся продажей машин.

Причины изменений и штрафы

Изменения связаны с тем, что некоторые владельцы злоупотребляли процедурой снятия с учета, чтобы избежать штрафов и транспортного налога.

За управление автомобилем, который был снят с учета, теперь предусмотрен штраф от 500 до 800 рублей. Повторное нарушение грозит лишением водительских прав на срок до трёх месяцев.