Лишат прав на 3 месяца: ГАИ сделали строже правила для водителей этих машин
drive2.ru4
С 1 марта 2025 года в России изменился порядок снятия транспортных средств с учета. Главное нововведение касается процедуры прекращения регистрации после продажи автомобиля.
Основные изменения
Прекращение регистрации сразу после продажи
Если договор купли-продажи оформлен через портал «Госуслуги», заверен у нотариуса или подтверждён судебным решением, владелец может сразу подать заявление в ГИБДД — лично или через «Госуслуги».
Продажа по договору в простой письменной форме
В этом случае снять машину с учета можно только спустя 10 дней после продажи. При этом потребуется личное посещение ГИБДД с оригиналами документов.
Снятие с учета угнанных автомобилей
Теперь можно прекратить регистрацию угнанного или находящегося в розыске автомобиля. Это избавит владельца от необходимости платить транспортный налог до момента его обнаружения.
Ограничение для частных лиц
Обычные граждане больше не могут просто так снять автомобиль с учета. Эта возможность теперь доступна только автосалонам и компаниям, занимающимся продажей машин.
Причины изменений и штрафы
Изменения связаны с тем, что некоторые владельцы злоупотребляли процедурой снятия с учета, чтобы избежать штрафов и транспортного налога.
За управление автомобилем, который был снят с учета, теперь предусмотрен штраф от 500 до 800 рублей. Повторное нарушение грозит лишением водительских прав на срок до трёх месяцев.
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