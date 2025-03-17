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Лишат прав на 3 месяца: ГАИ сделали строже правила для водителей этих машин

С 1 марта 2025 года в России изменился порядок ...

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С 1 марта 2025 года в России изменился порядок снятия транспортных средств с учета. Главное нововведение касается процедуры прекращения регистрации после продажи автомобиля.

Основные изменения

Прекращение регистрации сразу после продажи
Если договор купли-продажи оформлен через портал «Госуслуги», заверен у нотариуса или подтверждён судебным решением, владелец может сразу подать заявление в ГИБДД — лично или через «Госуслуги».

Продажа по договору в простой письменной форме
В этом случае снять машину с учета можно только спустя 10 дней после продажи. При этом потребуется личное посещение ГИБДД с оригиналами документов.

Снятие с учета угнанных автомобилей
Теперь можно прекратить регистрацию угнанного или находящегося в розыске автомобиля. Это избавит владельца от необходимости платить транспортный налог до момента его обнаружения.

Ограничение для частных лиц
Обычные граждане больше не могут просто так снять автомобиль с учета. Эта возможность теперь доступна только автосалонам и компаниям, занимающимся продажей машин.

Причины изменений и штрафы

Изменения связаны с тем, что некоторые владельцы злоупотребляли процедурой снятия с учета, чтобы избежать штрафов и транспортного налога.

За управление автомобилем, который был снят с учета, теперь предусмотрен штраф от 500 до 800 рублей. Повторное нарушение грозит лишением водительских прав на срок до трёх месяцев.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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