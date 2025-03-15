Лишат прав на 3 месяца: ГАИ делает жёстче правила для водителей этих машин

С 1 марта 2025 года в России вступили в силу новые правила прекращения регистрации транспортных средств. Главное изменение касается процесса снятия автомобиля с учета после его продажи.

Теперь автовладелец может сразу прекратить регистрацию, если договор купли-продажи оформлен через портал «Госуслуги», заверен у нотариуса или имеется судебное решение. В таком случае нужно обратиться в ГИБДД лично или подать заявление онлайн.

Если же договор составлен в простой письменной форме, регистрация прекращается только спустя 10 дней, и для этого потребуется личный визит в ГИБДД с оригиналами документов.

Также владельцам теперь разрешено прекращать регистрацию автомобилей, находящихся в угоне или розыске. Это освободит их от уплаты транспортного налога до момента возврата машины.

При этом обычные граждане больше не могут снимать автомобиль с учета без уважительной причины — такая возможность осталась только у автосалонов и компаний, занимающихся продажей транспорта.

Строгие меры введены из-за случаев, когда водители снимали машины с учета, чтобы избежать штрафов или не платить налог.

За управление автомобилем, снятым с учета, предусмотрен штраф от 500 до 800 рублей, а при повторном нарушении возможно лишение водительских прав на срок до трех месяцев, пишет rusamara.com.