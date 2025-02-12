Лишат прав на 2 года: под новые наказания от ГАИ попадут три типа водителей
верх-исетский.екатеринбург.рф
Госавтоинспекция активизирует контроль за дорожным движением в вечернее и ночное время, особенно в районах популярных мест отдыха. Эта инициатива призвана сократить число ДТП, связанных с управлением транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Водители, владельцы автомобилей и участники дорожного движения должны быть осведомлены о новых мерах и возможных последствиях для тех, кто решит игнорировать правила.
Основные мишени усиленных рейдов
- Водители под воздействием алкоголя или наркотиков: В периоды массовых праздников и вечерних собраний число таких нарушений традиционно увеличивается. ГИБДД планирует использовать все доступные средства для выявления и пресечения таких нарушений.
- Владельцы авто, передающие руль нетрезвым: Законодательство предусматривает ответственность не только за прямое управление в нетрезвом виде, но и за передачу автомобиля лицам, находящимся под воздействием алкоголя или наркотиков.
- Отказ от медосвидетельствования: Такой отказ автоматически классифицируется как признание вины в управлении транспортом в состоянии опьянения.
Последствия для нарушителей
Нарушителям грозит лишение прав на период от 18 до 24 месяцев и штраф в размере 30 000 рублей. Эти меры нацелены на ужесточение наказаний с целью снижения количества аварий, причиной которых является управление в нетрезвом виде.
Профилактика и советы водителям
- Трезвость за рулем: Никогда не садитесь за руль после употребления алкоголя или наркотиков. Помните, что даже небольшая доза может критически повлиять на вашу реакцию и способность принимать решения.
- Ответственность за передачу управления: Не допускайте управление вашим автомобилем лицами в состоянии опьянения.
- Соблюдение правил: Всегда соглашайтесь на медосвидетельствование, если не употребляли алкоголь или наркотики. Это докажет вашу трезвость и избавит от возможных правовых последствий.
Эти меры ГИБДД направлены на улучшение общей безопасности на дорогах. Строгое соблюдение правил не только спасет вашу жизнь и жизни других участников дорожного движения, но и поможет избежать серьезных юридических последствий, сообщает pg21.ru.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец