Госдума РФ приняла поправку о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию ВС РФ

Депутаты Госдумы РФ накануне, 18 апреля, приняли поправку в действующие законы, которая подразумевает лишение гражданства за публичную дискредитацию ВС РФ. Речь о приобретенном российском гражданстве.

Как поясняет "Интерфакс", лишиться гражданства можно будет и за нарушение территориальной целостности РФ.

Также депутаты одобрили поправку о возможности лишать российского гражданства за деятельность в России иностранной или международной неправительственной организации, если ранее ее признали нежелательной на территории страны.

Парламентарии считают, что такие поправки в нынешних реалиях "просто необходимы".

Глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников подчеркнул, что лишение гражданства - мера, которую будут применять исключительно к тем, кто ранее получал его, не родился россиянином.

Отмечается, что лишенный гражданства РФ через три года сможет снова обратиться с заявлением о получении гражданства при устранении всех препятствий к этому.

Поправка принята при рассмотрении во втором чтении.