Новости России
· Служба новостей

Лишат гражданства: в Госдуме приняли поправку за дискредитацию армии РФ

Госдума РФ приняла поправку о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию ВС РФ
Лишат гражданства: в Госдуме приняли поправку за дискредитацию армии РФ

Фото: открытые источники

Депутаты Госдумы РФ накануне, 18 апреля, приняли поправку в действующие законы, которая подразумевает лишение гражданства за публичную дискредитацию ВС РФ. Речь о приобретенном российском гражданстве.

Как поясняет "Интерфакс", лишиться гражданства можно будет и за нарушение территориальной целостности РФ.
Также депутаты одобрили поправку о возможности лишать российского гражданства за деятельность в России иностранной или международной неправительственной организации, если ранее ее признали нежелательной на территории страны.

Парламентарии считают, что такие поправки в нынешних реалиях "просто необходимы".

Глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников подчеркнул, что лишение гражданства - мера, которую будут применять исключительно к тем, кто ранее получал его, не родился россиянином.

Отмечается, что лишенный гражданства РФ через три года сможет снова обратиться с заявлением о получении гражданства при устранении всех препятствий к этому.

Поправка принята при рассмотрении во втором чтении.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Летние школьные каникулы сократятся: школьникам приготовили неприятный сюрприз

Редакция помогает

день назад

Сюда лучше идти вечером: гид по необычным локациям Казани

профессиональное уничтожение клопов

Новости России

день назад

Точно стоит брать, там есть мясо краба: специалисты Роскачества назвали лучшие бренды крабовых палочек

Редакция помогает

2 дня назад

Скидки до 50%: как в Казани качественно вылечить зубы и не разориться

научиться играть на баяне в Москве

Новости России

день назад

Депутат Госдумы заявил, что вторая волна мобилизации в России — правильная мера

Новости России

16 часов назад

«От 18 до 60 лет»: стало известно, кого могут отправить в зону СВО

Новости России

6 часов назад

До 2 млн человек: военком раскрыл, за счет кого пополнят армию РФ

Новости России

8 часов назад

Смело берите, там нет пальмы: в Роскачестве назвали лучшие марки шоколада

Новости России

день назад

"Будут гореть как свечи, помяните мое слово": российские военные заметили в зоне СВО признаки скорого контрнаступления ВСУ
Спортивные новости Казани
22 часа назад

"Ак Барс" разгромил ЦСКА в первом матче финальной серии плей-офф КХЛ

"Ак Барс" разгромил ЦСКА в первом матче финальной серии плей-офф КХЛ

Новости России

3 часа назад

Лишат гражданства: в Госдуме приняли поправку за дискредитацию армии РФ

Редакция помогает

день назад

6 идей, которые бы даже не пришли вам в голову: что нужно попробовать сделать в Казани этой весной

Новости России

4 часа назад

Переводить деньги с карты на карту придется по-новому: всех россиян ждет сюрприз в апреле

Новости России

6 часов назад

Поможет «Большой брат»: вычислять призывников будут по-новому
Европейским инвестиционным фондом продана сеть ТЦ "Парк Хаус", включая ТЦ в Казани
Новости Казани
16 часов назад

Европейским инвестиционным фондом продана сеть ТЦ "Парк Хаус", включая ТЦ в Казани

Новости России

8 часов назад

Берите его, он самый «ядреный»: специалисты Роскачества рассказали о лучшем квасе

Новости Казани

15 часов назад

В Татарстане запретили три недели ходить в лес: а что будет, если все-таки пойти?

Новости Казани

15 часов назад

Дело об избиении ребенка воспитательницей в садике Татарстана дошло до суда
“Цены ниже привычных на 20-30%”: в Казань зашла новая сеть продуктовых магазинов
Интересное
4 дня назад

“Цены ниже привычных на 20-30%”: в Казань зашла новая сеть продуктовых магазинов