Генерал Картаполов: электронные и бумажные повестки будут иметь одинаковую юридическую силу

Все военнообязанные россияне смогут получать повестки в военкомат как по обычной почте, так и через Госуслуги или в МФЦ. Также в дистанционном формате можно будет встать на учет или сняться с него, об этом заявил глава думского комитета ГД РФ генерал Картаполов.

При этом, отметил Андрей Картаполов, повестки электронные и обычные будут иметь равную силу в юридическом отношении, пишет РБК.

"... будут иметь абсолютно одинаковую юридическую силу. Неважно, каким способом вы получили эту повестку", — сказал генерал Андрей Картаполов.

Комитет ГД по обороне предлагает сохранить как обычные традиционные способы оповещения, так и использовать новые методики.

К электронной повестке будут прилагать соответствующее заказное письмо.

Госдума рассмотрит предлагаемые изменения на заседании 11 апреля.