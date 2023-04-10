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"Лично или по почте - не важно": Госдума уравняет электронные и обычные повестки, сделать вид, что не получил, не получится

Генерал Картаполов: электронные и бумажные повестки будут иметь одинаковую юридическую силу
"Лично или по почте - не важно": Госдума уравняет электронные и обычные повестки, сделать вид, что не получил, не получится

Фото: открытые источники

Все военнообязанные россияне смогут получать повестки в военкомат как по обычной почте, так и через Госуслуги или в МФЦ. Также в дистанционном формате можно будет встать на учет или сняться с него, об этом заявил глава думского комитета ГД РФ генерал Картаполов.

При этом, отметил Андрей Картаполов, повестки электронные и обычные будут иметь равную силу в юридическом отношении, пишет РБК.

"... будут иметь абсолютно одинаковую юридическую силу. Неважно, каким способом вы получили эту повестку", — сказал генерал Андрей Картаполов.

Комитет ГД по обороне предлагает сохранить как обычные традиционные способы оповещения, так и использовать новые методики.
К электронной повестке будут прилагать соответствующее заказное письмо.

Госдума рассмотрит предлагаемые изменения на заседании 11 апреля.

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