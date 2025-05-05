Либо сносить, либо платить: за теплицу с фундаментом российским дачникам грозит штраф

На дачников вновь обратили внимание с точки зрения соблюдения законодательства. Как рассказал юрист Антон Русяев в интервью «Ленте.ру», все капитальные постройки с фундаментом подлежат обязательной регистрации в Росреестре.

В этот список попадают:

бани,

хозблоки и сараи,

теплицы на фундаменте с системой полива,

другие сооружения со стационарной основой.

Если такая постройка не зарегистрирована, владельцу грозит штраф в размере 20% от суммы налога на недвижимость, а также обязанность оплатить сам налог. В случае отказа платить, возможен принудительный снос объекта.

Какие теплицы регистрировать не нужно?

Как пояснил юрист, разборные теплицы на металлическом или дуговом каркасе, без фундамента и без подключенных коммуникаций, не подлежат обязательной регистрации. Эти сооружения считаются временными и не облагаются налогом, сообщает russian.