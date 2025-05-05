Либо сносить, либо платить: за теплицу с фундаментом российским дачникам грозит штраф
teeplizza.ru
На дачников вновь обратили внимание с точки зрения соблюдения законодательства. Как рассказал юрист Антон Русяев в интервью «Ленте.ру», все капитальные постройки с фундаментом подлежат обязательной регистрации в Росреестре.
В этот список попадают:
- бани,
- хозблоки и сараи,
- теплицы на фундаменте с системой полива,
- другие сооружения со стационарной основой.
Если такая постройка не зарегистрирована, владельцу грозит штраф в размере 20% от суммы налога на недвижимость, а также обязанность оплатить сам налог. В случае отказа платить, возможен принудительный снос объекта.
Какие теплицы регистрировать не нужно?
Как пояснил юрист, разборные теплицы на металлическом или дуговом каркасе, без фундамента и без подключенных коммуникаций, не подлежат обязательной регистрации. Эти сооружения считаются временными и не облагаются налогом, сообщает russian.
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