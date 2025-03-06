«Лежал в луже крови»: россиянина жестоко казнили посреди города
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В Нижегородской области произошло трагическое происшествие.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, на улице был жестоко избит 37-летний мужчина.
Инцидент случился в Дзержинске, неподалеку от одного из домов на улице Ситнова. По предварительной информации, между тремя мужчинами вспыхнул конфликт, причиной которого стала ревность. В ходе ссоры двое напали на третьего и жестоко его избили. Пострадавшего экстренно госпитализировали, однако врачам не удалось спасти его жизнь.
В настоящее время подозреваемые задержаны. Они полностью признали свою вину. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, сообщает tarakann.ru.
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