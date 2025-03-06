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«Лежал в луже крови»: россиянина жестоко казнили посреди города

В Дзержинске двое мужчин до смерти избили 37-ле...

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В Нижегородской области произошло трагическое происшествие.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, на улице был жестоко избит 37-летний мужчина.

Инцидент случился в Дзержинске, неподалеку от одного из домов на улице Ситнова. По предварительной информации, между тремя мужчинами вспыхнул конфликт, причиной которого стала ревность. В ходе ссоры двое напали на третьего и жестоко его избили. Пострадавшего экстренно госпитализировали, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

В настоящее время подозреваемые задержаны. Они полностью признали свою вину. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, сообщает tarakann.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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