«Лежал в луже крови»: россиянина жестоко казнили посреди города

В Нижегородской области произошло трагическое происшествие.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, на улице был жестоко избит 37-летний мужчина.

Инцидент случился в Дзержинске, неподалеку от одного из домов на улице Ситнова. По предварительной информации, между тремя мужчинами вспыхнул конфликт, причиной которого стала ревность. В ходе ссоры двое напали на третьего и жестоко его избили. Пострадавшего экстренно госпитализировали, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

В настоящее время подозреваемые задержаны. Они полностью признали свою вину. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, сообщает tarakann.ru.