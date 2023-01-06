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Лев набросился на дрессировщика во время циркового представления

Лев набросился на дрессировщика во время циркового представления

Фото: социальные сети

Лев набросился на дрессировщика Алексея Макаренко во время праздничного представления в цирке города Сочи.

На арене цирка дрессировщики пытались укротить львов, но животные отказывались подчиняться.

В итоге один из львов напал на дрессировщика со спины и покусал его. Мужчина упал. После этого к нему подбежал коллега и сумел отогнать животное.

Львов, вышедших из-под контроля, удалось загнать в вольет. Дрессировщика доставили в больницу. На его спине остались глубокие следы от зубов и когтей зверя.

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