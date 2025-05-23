Лето не придет, можно и не ждать: синоптики обновили прогноз на три месяца, погода поражает все больше

Что произойдёт с погодой

Центральную Россию ждёт резкое похолодание. Синоптики предупреждают:

Ночные температуры опустятся до +5…+7 °C

Ожидаются затяжные дожди и порывистый ветер

Воздух станет сырым и некомфортным

Такие погодные условия для конца мая — аномальные, отмечают метеорологи.

Опасность для садоводов и дачников

Ожидаемые заморозки могут нанести серьёзный ущерб:

Повреждение рассады и цветущих деревьев

Срыв сроков посадки

Потеря части урожая на приусадебных участках

Рекомендация: укрывайте растения, особенно в открытых участках и низинах. Подойдут плёнка, агроткань, нетканый материал.

После холода — жара?

Прогнозы противоречивы. Некоторые модели обещают:

Новую волну жары уже в начале июня

Возможны резкие колебания от +6 °C до +30 °C в течение одной недели

Такой «маятник» становится всё более обычным явлением в последние годы.

Почему это происходит

Эксперты объясняют:

Глобальное потепление усиливает климатическую нестабильность, а не просто повышает температуру. Это означает:

Больше аномалий, в том числе весенних заморозков

Резкие перепады температур и влажности

Неустойчивость привычных погодных сценариев

Что делать прямо сейчас

Следите за прогнозом в вашем регионе, особенно при планировании посадок и выездов

Укройте рассаду и чувствительные растения

Держите под рукой тёплую одежду — весенний вечер может быть холодным

Не торопитесь с высадкой в открытый грунт, пока погода не стабилизируется

Погода в мае становится всё менее предсказуемой. Чтобы защитить здоровье, урожай и планы, стоит адаптироваться к новым условиям — и воспринимать климатические качели как новую норму, а не временный сбой.