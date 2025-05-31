Лето не придет, можете не ждать: метеорологи обновили прогноз на 3 месяца, погода удивляет все больше

Казалось бы, конец мая — это начало устойчивого тепла. Но в 2025 году природа решила иначе.

В Россию идёт мощный северный циклон, который принесёт арктический воздух, проливные дожди и ночные заморозки.

Неожиданное вторжение зимы

После нескольких недель комфортной температуры около +20°C, в ближайшие дни:

Температура ночью опустится до +5…+7°C, а местами — и ниже;

Ожидаются обложные дожди, усиление ветра и погодный дискомфорт;

Жителям многих регионов пришлось вновь достать куртки и шарфы, а дачникам — спасать грядки от холода.

Такое резкое похолодание в конце мая — настоящая аномалия, но уже не редкость.

Почему это происходит?

Эксперты связывают происходящее с глобальным изменением климата:

Традиционные сезоны становятся размытыми и нестабильными;

Возрастают риски неожиданных погодных скачков — то жара, то заморозки;

Арктические массы воздуха всё чаще проникают в центральную Россию даже в тёплое время года.

Как пережить майское похолодание

Вот что советуют синоптики и агрономы:

Следите за прогнозами погоды — особенно если живёте в зоне рискованных температур;

Держите под рукой тёплую одежду, пледы и ветровки;

На даче и балконе укрывайте растения плёнкой или агроволокном;

Используйте погоду как повод для уютных вечеров дома с чаем, книгой или фильмом.

Что дальше?

Климатологи предупреждают: анормальные колебания погоды — это уже часть новой реальности. В будущем нас ждёт больше подобных явлений:

Майские заморозки, летние ураганы, зимние оттепели;

Погода будет всё менее предсказуемой, и гибкость — главный навык XXI века.

Май 2025 преподносит не весеннюю ласку, а ледяное дыхание Арктики. Но зная причины и правильно реагируя, можно пройти этот период без потерь и с теплом в душе — пусть и в шерстяных носках.