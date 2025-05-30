Лето не придет, можете не ждать: метеорологи дали прогноз на 3 месяца, погода удивляет все больше
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Май 2025: мощный северный циклон принесёт резкое похолодание и дожди
Конец мая 2025 года удивит россиян резким похолоданием и затяжными дождями. Вместо привычного тепла и солнца надвигается мощный северный циклон с арктическим воздухом.
Неожиданное вторжение зимы
После комфортных +20 градусов термометры к концу недели покажут всего +5…+7 ночью — настоящая аномалия для середины мая. Людям приходится доставать тёплые вещи, а дачники укрывать грядки от заморозков.
Почему так происходит?
Глобальное потепление провоцирует хаос в атмосфере — смены сезонов становятся резкими и непредсказуемыми. Майские заморозки и зимние оттепели — уже не редкость.
Как пережить майские холода?
- Следите за прогнозами погоды и будьте готовы к переменам.
- Держите под рукой тёплую одежду и ветровки.
- Защитите растения на даче и балконе от заморозков.
- Используйте время для уютных домашних вечеров с чаем и фильмами.
Что дальше?
Погодные аномалии станут частью новой реальности. Климат всё менее стабилен, и нам предстоит привыкать к новым правилам природы, сообщает 33.
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