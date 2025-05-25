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Лето не придет, даже и не ждите: специалисты обновили прогноз на три месяца, погода поражает все больше

Циклон вместо лета: Центральную Россию ждёт хол...

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Циклон вместо лета: Центральную Россию ждёт холод и дожди, жара откладывается

Жители Центральной России только начали наслаждаться первыми тёплыми днями, как погода резко изменила планы. На регион надвигается мощный северный циклон, который принесёт не тепло, а похолодание и дожди. Синоптики уже предупреждают: вместо майского солнца — осенняя прохлада.

Что ждёт нас в ближайшие дни

По прогнозам, к концу недели ночные температуры могут опуститься до +5…+7°C. Это аномально для мая. Людям придётся снова доставать куртки, а пикники и дачные планы — отложить. Особенно волнуют возможные заморозки, способные повредить посадки и повлиять на урожай.

Но и это не всё: метеорологи отмечают, что резкие погодные колебания становятся всё более привычными. После похолодания возможна резкая жара, но насколько долгой она будет — пока неясно.

Что происходит с климатом?

По словам учёных, глобальное потепление не делает погоду постоянно тёплой. Оно нарушает устойчивые сезонные ритмы, создавая хаотичные скачки температуры. Вместо привычного плавного перехода от весны к лету — холодные волны и аномальные дожди.

Если раньше майские заморозки были редким явлением, то теперь они почти ежегодны. Это может быть не временная аномалия, а признак новой климатической реальности.

Как подготовиться к капризной погоде

  • Следите за прогнозами — особенно в ночные часы.

  • На даче укрывайте теплолюбивые растения, пока угроза заморозков не пройдёт.

  • Не убирайте тёплую одежду — тёплый день может смениться холодным вечером, пишет источник.

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