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Лето не придет, даже и не ждите: синоптики обновили прогноз на три месяца, погода поражает все больше

Центральную часть России в ближайшие дни накрое...

xs.uz

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Тёплые дни сменит холод и дожди

Жители Центральной России, недавно радовавшиеся по-летнему тёплой погоде, столкнутся с новым сюрпризом — в регион движется мощный северный циклон. По прогнозам:

  • Ночная температура может опуститься до +5…+7 °C,
  • Воздух станет влажным и сырым,
  • Возможны затяжные дожди и порывистый ветер.

Синоптики отмечают, что такие температуры для конца мая — аномально низкие.

Опасность для садоводов: заморозки

Особую тревогу вызывают ожидаемые заморозки, которые могут:

  • Повредить рассаду и плодовые деревья,
  • Нарушить дачные планы и сроки посадки,
  • Привести к потерям урожая на приусадебных участках.

Метеорологи рекомендуют укрывать теплолюбивые растения, особенно в низинах и открытых местах.

После холода — жара?

Прогнозы остаются противоречивыми. Эксперты не исключают, что после резкого похолодания наступит новая волна жары, возможно, уже в начале июня. Сценарий, когда в течение одной недели температура колеблется от +6 °C до +30 °C, становится всё более привычным.

Климатические качели — новая норма?

Учёные и синоптики отмечают:

  • Глобальное потепление не означает стабильное тепло,
  • Оно усиливает экстремальные погодные явления,
  • Весна и лето всё чаще сопровождаются резкими перепадами температуры и влажности.

Если раньше майские заморозки были редкостью, то теперь они становятся регулярными.

Что делать: советы на ближайшие дни

  • Следите за локальными прогнозами — особенно если планируете поездки или работу в огороде;
  • Укройте растения — даже простая плёнка или агроткань помогут сохранить урожай;
  • Держите наготове тёплую одежду — даже майский вечер может оказаться холодным;
  • Не высаживайте рассаду в открытый грунт до стабилизации температуры.

Резкие погодные перепады — не временное неудобство, а симптом более глубокой климатической перестройки. Готовы ли мы жить в мире, где весна и лето больше не следуют привычным сценариям? Чем раньше мы это поймём, тем легче адаптируемся к новой реальности, сообщает 33-news.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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