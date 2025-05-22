Лето не придет, даже и не ждите: синоптики обновили прогноз на три месяца, погода поражает все больше

Тёплые дни сменит холод и дожди

Жители Центральной России, недавно радовавшиеся по-летнему тёплой погоде, столкнутся с новым сюрпризом — в регион движется мощный северный циклон. По прогнозам:

Ночная температура может опуститься до +5…+7 °C,

Воздух станет влажным и сырым,

Возможны затяжные дожди и порывистый ветер.

Синоптики отмечают, что такие температуры для конца мая — аномально низкие.

Опасность для садоводов: заморозки

Особую тревогу вызывают ожидаемые заморозки, которые могут:

Повредить рассаду и плодовые деревья,

Нарушить дачные планы и сроки посадки,

Привести к потерям урожая на приусадебных участках.

Метеорологи рекомендуют укрывать теплолюбивые растения, особенно в низинах и открытых местах.

После холода — жара?

Прогнозы остаются противоречивыми. Эксперты не исключают, что после резкого похолодания наступит новая волна жары, возможно, уже в начале июня. Сценарий, когда в течение одной недели температура колеблется от +6 °C до +30 °C, становится всё более привычным.

Климатические качели — новая норма?

Учёные и синоптики отмечают:

Глобальное потепление не означает стабильное тепло,

Оно усиливает экстремальные погодные явления,

Весна и лето всё чаще сопровождаются резкими перепадами температуры и влажности.

Если раньше майские заморозки были редкостью, то теперь они становятся регулярными.

Что делать: советы на ближайшие дни

Следите за локальными прогнозами — особенно если планируете поездки или работу в огороде;

Укройте растения — даже простая плёнка или агроткань помогут сохранить урожай;

Держите наготове тёплую одежду — даже майский вечер может оказаться холодным;

Не высаживайте рассаду в открытый грунт до стабилизации температуры.

Резкие погодные перепады — не временное неудобство, а симптом более глубокой климатической перестройки. Готовы ли мы жить в мире, где весна и лето больше не следуют привычным сценариям? Чем раньше мы это поймём, тем легче адаптируемся к новой реальности, сообщает 33-news.