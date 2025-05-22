Лето не придет, даже и не ждите: синоптики обновили прогноз на три месяца, погода поражает все больше
xs.uz
Тёплые дни сменит холод и дожди
Жители Центральной России, недавно радовавшиеся по-летнему тёплой погоде, столкнутся с новым сюрпризом — в регион движется мощный северный циклон. По прогнозам:
- Ночная температура может опуститься до +5…+7 °C,
- Воздух станет влажным и сырым,
- Возможны затяжные дожди и порывистый ветер.
Синоптики отмечают, что такие температуры для конца мая — аномально низкие.
Опасность для садоводов: заморозки
Особую тревогу вызывают ожидаемые заморозки, которые могут:
- Повредить рассаду и плодовые деревья,
- Нарушить дачные планы и сроки посадки,
- Привести к потерям урожая на приусадебных участках.
Метеорологи рекомендуют укрывать теплолюбивые растения, особенно в низинах и открытых местах.
После холода — жара?
Прогнозы остаются противоречивыми. Эксперты не исключают, что после резкого похолодания наступит новая волна жары, возможно, уже в начале июня. Сценарий, когда в течение одной недели температура колеблется от +6 °C до +30 °C, становится всё более привычным.
Климатические качели — новая норма?
Учёные и синоптики отмечают:
- Глобальное потепление не означает стабильное тепло,
- Оно усиливает экстремальные погодные явления,
- Весна и лето всё чаще сопровождаются резкими перепадами температуры и влажности.
Если раньше майские заморозки были редкостью, то теперь они становятся регулярными.
Что делать: советы на ближайшие дни
- Следите за локальными прогнозами — особенно если планируете поездки или работу в огороде;
- Укройте растения — даже простая плёнка или агроткань помогут сохранить урожай;
- Держите наготове тёплую одежду — даже майский вечер может оказаться холодным;
- Не высаживайте рассаду в открытый грунт до стабилизации температуры.
Резкие погодные перепады — не временное неудобство, а симптом более глубокой климатической перестройки. Готовы ли мы жить в мире, где весна и лето больше не следуют привычным сценариям? Чем раньше мы это поймём, тем легче адаптируемся к новой реальности, сообщает 33-news.
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