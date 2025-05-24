Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Лето не придет, даже и не думайте: синоптики обновили прогноз на три месяца, погода поражает все больше

Только успели насладиться первыми тёплыми днями...

elets-adm.ru

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Только успели насладиться первыми тёплыми днями, как погода снова решила удивить — и не в лучшую сторону. В центральные области России движется холодный северный циклон. Вместо жары и солнца — похолодание и затяжные дожди. По прогнозам, это может быть не временное явление, а часть более серьёзных изменений климата.

Что ждать в ближайшие дни?

Метеорологи сообщают: к концу недели ночью температура может упасть до +5…+7 градусов. Это нетипично для мая. Придётся снова достать тёплые вещи и пересмотреть планы на выходные. Больше всего опасений вызывают возможные заморозки — они могут повредить посадки на дачах и в огородах.

Синоптики пока не дают однозначного прогноза. Перепады температур становятся всё чаще. Несмотря на глобальное потепление, погода становится менее стабильной: смена сезонов происходит резко, с сильными перепадами и аномальными осадками.

После холодов возможна и резкая жара — насколько она затянется, пока неизвестно.

Почему погода стала такой непредсказуемой?

Приближающийся циклон — лишь часть общей картины. Учёные отмечают: привычный ход сезонов нарушается. Глобальное потепление не делает климат стабильным, а, наоборот, вызывает крайности — от жары до заморозков.

Майские холода, которые раньше были редкостью, теперь повторяются почти ежегодно. Это может быть не временная аномалия, а новый климатический тренд.

Как подготовиться к погодным сюрпризам?

Синоптики советуют внимательно следить за прогнозами. Дачникам стоит укрыть растения, особенно те, что не переносят холод. Рассады лучше не высаживать, пока не пройдут заморозки. В одежде стоит быть готовыми к переменам — день может начаться с солнца, а закончиться сыростью и холодом.

Каждый неожиданный поворот погоды — напоминание о том, как сильно меняется наш климат. Природа всё меньше подчиняется прежним законам. Нам остаётся только научиться жить в новых условиях и быть готовыми к любому сценарию, пишет 33-news.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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