Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Лето не планирует приходить, можете не ждать: метеорологи дали прогноз на 3 месяца, погода удивляет все больше

Казалось бы, конец мая — пора окончательно забы...

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Казалось бы, конец мая — пора окончательно забыть о тёплой одежде, гулять на солнце и готовиться к лету. Но в этом году всё иначе: погода решила напомнить, что сюрпризы у неё ещё есть. Вместо привычного тепла в центральные регионы России ворвался северный циклон с холодом и дождями.

Майские заморозки: от +20 до +5 за пару дней

Буквально вчера термометры радовали +20 градусами, а теперь по ночам ожидается всего +5…+7. Такую резкую смену погоды синоптики объясняют приходом арктического воздуха. Дачники в спешке накрывают грядки, а горожане вытаскивают тёплые вещи обратно из шкафов.

Почему май больше не стабильный

Учёные давно предупреждают: глобальное потепление — это не только рост температур. Оно делает климат нестабильным. Времена года сбиваются с привычного ритма, погода всё чаще ведёт себя непредсказуемо. Весна может закончиться заморозками, а зима — начаться с дождей.

Как справиться с погодным капризом

– Следите за прогнозом — он теперь важнее, чем когда-либо.
– Не убирайте тёплую одежду слишком рано.
– Защитите растения — даже пара холодных ночей может навредить урожаю.
– Используйте холодный вечер как повод отдохнуть дома — с пледом, чаем и фильмом.

Что нас ждёт дальше

Подобные погодные качели, скорее всего, будут повторяться. Мир меняется, и нам нужно быть готовыми к новым климатическим реалиям. Возможно, скоро холод в мае перестанет удивлять. А пока — главное оставаться гибкими и не терять оптимизма: лето обязательно придёт, хоть и немного позже, пишет источник.

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