Лето не наступит, можете не ждать: метеорологи дали прогноз на 3 месяца, погода удивляет все больше

Казалось бы, конец мая — пора тепла, солнца и подготовки к лету. Но в этом году природа решила иначе. Вместо солнечных дней центральную Россию накрывает северный циклон, принося с собой резкое похолодание и затяжные дожди.

Майская аномалия: холода вместо тепла

Еще совсем недавно температура держалась на уровне +20°C, но к концу недели ночами ожидается падение до +5…+7°C. Это серьёзное отклонение от нормы для второй половины мая. Те, кто уже убрал куртки и свитеры, вновь достают тёплую одежду, а дачники спешат укрыть рассаду от возможных заморозков.

По словам синоптиков, причина — вторжение арктического воздуха, который стремительно продвигается через центральные регионы страны. Такое похолодание — наглядный пример того, как изменчивым стал климат.

Неустойчивая погода — новая реальность

Эксперты давно предупреждают: глобальное потепление не означает, что станет просто теплее. Наоборот, оно вызывает сбои в климатических процессах, делая погоду всё более непредсказуемой. Заморозки в мае, аномально тёплые зимы, ливни летом — всё это становится новой нормой.

Что делать в условиях погодных "качелей"?

Следите за прогнозами. Это поможет подготовиться к резкой смене погоды.

Не убирайте тёплые вещи. Лёгкая куртка или свитер в сумке — хорошая подстраховка.

Берегите растения. Укрытие для грядок или цветочных горшков поможет избежать повреждений от холода.

И если за окном внезапно вновь пришла осень — это повод остаться дома, устроить себе уютный вечер с тёплым чаем и любимым фильмом. Настоящее лето всё же не за горами, просто немного задерживается.

Вперёд — к новому климатическому ритму

Экстремальные погодные явления будут повторяться всё чаще. К ним придётся привыкнуть, а майские холода, возможно, в будущем перестанут восприниматься как нечто редкое.

Одно остаётся неизменным — природа продолжает удивлять. И нам остаётся лишь быть готовыми к её новым проявлениям, пишет источник.