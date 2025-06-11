«Лето на паузе»: синоптик Роман Вильфанд рассказал, когда отступит жара – опубликован новый прогноз погоды

Неожиданное похолодание в Москве: столицу охватывает прохлада

После нескольких дней жары жители Москвы получат долгожданную передышку от зноя. В ближайшие сутки столичный регион ожидает резкое похолодание, которое принесёт комфортные температуры и снизит напряжение от летнего зноя.

Прогноз на 12 июня:

Ночью температура в Москве опустится до +10…+15°C, что позволит москвичам наслаждаться более прохладной ночью и спать без лишнего дискомфорта. Днём столбики термометров не превысят +23°C, что значительно ниже привычных июньских значений.

Это резкое снижение температуры связано с вторжением арктических воздушных масс, что для середины лета является настоящей метеорологической аномалией. Как пояснил Роман Вильфанд, главный научный сотрудник Гидрометцентра России, такие перепады характерны для межсезонья, но в июне они происходят крайне редко.

Прогноз на ближайшие дни:

12-13 июня: Дневные температуры не превысят +23°C, а ночью столбики термометров будут колебаться в пределах +12…+15°C.

14-15 июня: Температура останется на 1-2 градуса ниже климатической нормы.

16 июня: Начнётся постепенное потепление, и летние температуры вернутся в столицу.

Погода во Владимирской области:

Не только в Москве, но и в соседней Владимирской области ожидается резкое похолодание. В понедельник температура здесь достигала +30…+31°C, а во вторник она упала до +20°C. Такой температурный режим сохранится до конца июня, с дневными максимумами не выше +22°C.

Погода в столице и её окрестностях будет особенно приятной для тех, кто устал от жаркой летней жары. Прохлада, которая придёт в Москву, обеспечит долгожданный комфорт в течение ближайших дней.