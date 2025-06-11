Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

«Лето на паузе»: синоптик Роман Вильфанд рассказал, когда отступит жара – опубликован новый прогноз погоды

Москвичи получат долгожданную передышку от летн...

vyatka-grad.ru

Подписаться на Дзен.канал

Неожиданное похолодание в Москве: столицу охватывает прохлада

После нескольких дней жары жители Москвы получат долгожданную передышку от зноя. В ближайшие сутки столичный регион ожидает резкое похолодание, которое принесёт комфортные температуры и снизит напряжение от летнего зноя.

Прогноз на 12 июня:

Ночью температура в Москве опустится до +10…+15°C, что позволит москвичам наслаждаться более прохладной ночью и спать без лишнего дискомфорта. Днём столбики термометров не превысят +23°C, что значительно ниже привычных июньских значений.

Это резкое снижение температуры связано с вторжением арктических воздушных масс, что для середины лета является настоящей метеорологической аномалией. Как пояснил Роман Вильфанд, главный научный сотрудник Гидрометцентра России, такие перепады характерны для межсезонья, но в июне они происходят крайне редко.

Прогноз на ближайшие дни:

  • 12-13 июня: Дневные температуры не превысят +23°C, а ночью столбики термометров будут колебаться в пределах +12…+15°C.
  • 14-15 июня: Температура останется на 1-2 градуса ниже климатической нормы.
  • 16 июня: Начнётся постепенное потепление, и летние температуры вернутся в столицу.

Погода во Владимирской области:

Не только в Москве, но и в соседней Владимирской области ожидается резкое похолодание. В понедельник температура здесь достигала +30…+31°C, а во вторник она упала до +20°C. Такой температурный режим сохранится до конца июня, с дневными максимумами не выше +22°C.

Погода в столице и её окрестностях будет особенно приятной для тех, кто устал от жаркой летней жары. Прохлада, которая придёт в Москву, обеспечит долгожданный комфорт в течение ближайших дней.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Второй брак» без фальши: как Раиля Каримова снимает комедию, в которой узнаёшь себя

Интересное в Казани

23 часа назад

Фестиваль вместо экзамена: рассказываем, как автошкола собирает под мостом музыку, свет и целую страну

какие бывают насекомые в квартире

Не у нас

21 час назад

Священник из Сергиева Посада назвал 3 знамения: Конец света идет по Писанию

Новости Казани

22 часа назад

В МЧС раскрыли подробности гибели мальчика на озере Большое Лебяжье в Казани

смокинг на заказ в Москве

Новости Казани

день назад

Известный шляпный кутюрье научит жительниц Казани носить шляпки

Новости Татарстана

6 часов назад

Погиб второй юный пассажир легковушки, пострадавший в ДТП в Татарстане

Новости Казани

день назад

В озере Казани утонул ребенок

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане после смерти ребенка на воде организована проверка
Лонгриды
день назад

«Второй брак» без фальши: как Раиля Каримова снимает комедию, в которой узнаёшь себя

Раиля Каримова — режиссер родом из Лениногорска...

Новости Казани

41 минуту назад

В казанской квартире матери экс-мэра Бугульмы прошел обыск

Интересное в Казани

23 часа назад

Фестиваль вместо экзамена: рассказываем, как автошкола собирает под мостом музыку, свет и целую страну

Новости Казани

час назад

В 92 автобусе в Казани завязалась драка между пассажирами

Новости Татарстана

час назад

В РТ жена участника СВО обратилась в прокуратуру после хищения 606 тысяч рублей
Погиб второй юный пассажир легковушки, пострада...
Новости Татарстана
5 часов назад

Погиб второй юный пассажир легковушки, пострадавший в ДТП в Татарстане

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане экс-сотрудник исполкома района признан виновным в мошенничестве

Новости Казани

4 часа назад

В Казани отец силой забрал у врачей свою 4-летнюю дочь с травмой

Фестиваль «Нур»

4 часа назад

Пользователи Яндекс Go будут находить такси в аэропорту быстрее
Чебурек против ЗОЖ-батончика: редакция ProKazan...
Интересное в Казани
6 дней назад

Чебурек против ЗОЖ-батончика: редакция ProKazan разоблачает «здоровую» еду