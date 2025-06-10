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«Лето на паузе»: Роман Вильфанд рассказал, когда отступит жара – опубликован новый прогноз погоды

Нежданное похолодание в Москве: передышка от жары

kasheloff.ru

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Нежданное похолодание в Москве: передышка от жары

Жители Москвы, привыкшие к летнему зною, вскоре получат долгожданное охлаждение. По данным метеорологов, в ближайшие сутки столичный регион ожидает резкое похолодание, которое принесет передышку от знойных температур.

Прогноз на 12 июня:

Ночью температура опустится до комфортных +10…+15°C, что позволит москвичам спать без лишнего дискомфорта.

Днем столбики термометров не превысят +23°C, что значительно ниже привычных июньских значений.

Резкое снижение температуры объясняется вторжением арктических воздушных масс, что в разгар лета является метеорологической аномалией. «Подобные процессы характерны для межсезонья, но в июне они редки», — пояснил Роман Вильфанд, главный научный сотрудник Гидрометцентра России.

Прогноз на неделю:

12-13 июня: Дневные максимумы не превысят +23°C, ночью температура будет колебаться в пределах +12…+15°C.

14-15 июня: Температура останется на 1-2 градуса ниже климатической нормы.

16 июня: Начнется постепенное потепление.

Летние температуры в столичном регионе вернутся только в выходные дни, а до этого москвичи смогут насладиться прохладой, без изнуряющей духоты.

Погода во Владимирской области:

Соседняя Владимирская область также испытает резкое похолодание. Если в понедельник температура достигала +30…+31°C, то во вторник она упадет до +20°C. Этот температурный режим сохранится до конца июня, с дневными максимумами не выше +22°C, сообщает progorod33.

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