Школьникам приготовили неприятный сюрприз и могут сократить летние каникулы

Российские школьники могут лишиться долгожданных длинных летних каникул. Ранее депутаты Госдумы обсуждали этот вопрос и даже предлагали сократить каникулы в летнее время. Но сейчас против длинного отдыха выступили сами родители.

Аналитики "Зарплата.ру" опросили мам и пап подростков в возрасте от 14 лет. Около 30% мам и пап сочли, что их дети будут подрабатывать, потому что отдыха и без того летом слишком много. 98% родители захотели, чтобы дети-школьники в летнее время работали.

Именно это родительское решение вполне может сократить детские каникулы, пишет РИА Новости.

