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Летние прибавки к пенсиям: кому и на сколько повысят выплаты с июня в 2025 году

С августа 2025 года пенсионеров ждут перерасчёт...

hibiny.ru

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Перерасчёт для работающих пенсионеров

С 1 августа 2025 года произойдёт ежегодный перерасчёт пенсий для тех, кто продолжает официально работать. Изменения касаются заработка за 2024 год — на основе страховых взносов, которые работодатели перечислили в Социальный фонд России (СФР).

  • Максимальная прибавка — 437,07 рубля в месяц
  • Выплаты изменяются автоматически, обращаться в СФР не требуется

Надбавка для 80-летних

Тем, кто достиг 80-летнего возраста в мае, июне или июле 2025 года, с августа начнут выплачивать:

  • Удвоенную фиксированную выплату — 8728,73 рубля
  • Компенсацию за уход — 1314 рублей (при наличии ухаживающего человека)
  • Общая прибавка — 10 042,73 рубля ежемесячно

Дата начала выплат:

  • с 1 июня — для тех, кому исполнилось 80 лет в мае
  • с 1 июля — для июньских юбиляров
  • с 1 августа — для тех, кто отпраздновал 80-летие в июле

Важно: компенсация за уход оформляется через МФЦ или портал Госуслуг — она не начисляется автоматически.

Доплаты для отдельных профессий

С августа также увеличатся выплаты для бывших лётчиков и шахтёров, что связано с перерасчётом отчислений за предыдущие периоды.

Размер прибавки зависит от профессии и уровня страховых взносов, ранее поступивших от работодателя.

Как проверить начисления

  • Все изменения отражаются в личном кабинете на сайте СФР
  • Для удобства также можно использовать мобильное приложение или обратиться в МФЦ

Август 2025 года принесёт пенсионерам не только корректировки выплат, но и значимые прибавки — особенно для тех, кто достиг 80 лет. Все перерасчёты выполняются без заявлений, за исключением оформления компенсации за уход.

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