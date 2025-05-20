Летние прибавки к пенсиям: кому и на сколько повысят выплаты с июня в 2025 году
hibiny.ru
Перерасчёт для работающих пенсионеров
С 1 августа 2025 года произойдёт ежегодный перерасчёт пенсий для тех, кто продолжает официально работать. Изменения касаются заработка за 2024 год — на основе страховых взносов, которые работодатели перечислили в Социальный фонд России (СФР).
- Максимальная прибавка — 437,07 рубля в месяц
- Выплаты изменяются автоматически, обращаться в СФР не требуется
Надбавка для 80-летних
Тем, кто достиг 80-летнего возраста в мае, июне или июле 2025 года, с августа начнут выплачивать:
- Удвоенную фиксированную выплату — 8728,73 рубля
- Компенсацию за уход — 1314 рублей (при наличии ухаживающего человека)
- Общая прибавка — 10 042,73 рубля ежемесячно
Дата начала выплат:
- с 1 июня — для тех, кому исполнилось 80 лет в мае
- с 1 июля — для июньских юбиляров
- с 1 августа — для тех, кто отпраздновал 80-летие в июле
Важно: компенсация за уход оформляется через МФЦ или портал Госуслуг — она не начисляется автоматически.
Доплаты для отдельных профессий
С августа также увеличатся выплаты для бывших лётчиков и шахтёров, что связано с перерасчётом отчислений за предыдущие периоды.
Размер прибавки зависит от профессии и уровня страховых взносов, ранее поступивших от работодателя.
Как проверить начисления
- Все изменения отражаются в личном кабинете на сайте СФР
- Для удобства также можно использовать мобильное приложение или обратиться в МФЦ
Август 2025 года принесёт пенсионерам не только корректировки выплат, но и значимые прибавки — особенно для тех, кто достиг 80 лет. Все перерасчёты выполняются без заявлений, за исключением оформления компенсации за уход.
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